Spectacol total la Trofeul Liga Old Boys. Sala Sporturilor, gazda unor meciuri superbe

Weekendul care tocmai a trecut a reprezentat un adevărat regal fotbalistic la Sala Sporturilor „Simona Amânar” din Constanţa.Este vorba despre cea de-a 6-a ediţie a Trofeului Liga Old Boys la fotbal în sală, cea care şi-a consumat primele două etape.Tribunele au fost animate, iar spectatorii au gustat din plin show-ul făcut pe parchet de foarte mulţi dintre foştii fotbalişti ai Constanţei.Aşadar, nebunia a început sâmbătă, atunci când au avut loc primele meciuri. În Grupa A, Spartanii Năvodari au făcut un meci foarte bun împotriva celor de la FC Amicii pe care i-au învins cu 2-1, iar apoi au urmat două meciuri extrem de interesante din Grupa B.Echipa FC Ziariştii a produs o mare surpriză învingând Săgeata Stejaru cu scorul de 3-2, iar Victoria Cumpăna a cedat, tot în Grupa B, cu 0-2 în faţa campioanei Voinţa Valu lui Traian.Apoi, tot în Grupa A, VDT Construct a trecut cu scorul de 3-1 de Constructorul Topraisar, pentru ca în următorul meci FC Farul să învingă Liga Ofiţerilor cu scorul de 7-2, într-o partidă din Grupa C. Tot în Grupa C, CS Agigea a făcut instrucţie cu FC Constanţa, formaţie pe care a învins-o cu un neverosimil 4-1.Duminică dimineaţă, FC Farul a remizat, scor 2-2 cu CS Agigea, iar CSO Murfatlar s-a impus cu 6-1 în faţa echipei Liga Ofiţerilor.Rănită după eşecul împotriva ziariştilor, Săgeata Stejaru nu le-a acordat nicio şansă celor de la Victoria Cumpăna pe care i-a învins cu scorul de 8-1.Partida dintre FC Ziariştii şi FCS Performer a fost una fără istoric. Performer a intrat pe teren cu nume mari precum Raj Cărăuleanu, Ionuţ Florea (Boaţă), Marian Măciucă, Viorel (Jimmy) Farcaş sau Constantin Gechereanu. Ziariştii au fost compleşiţi de valoarea adversarilor şi au cedat cu 2-12.Spartanii Năvodari au întâlnit-o pe Constructorul Topraisar, echipă pe care au învins-o cu 3-1, pentru ca Star Farul 2017 să facă doar un egal, scor 2-2, cu VDT Construct.Meciurile spectaculoase continuă şi în weekendul următor în Sala Sporturilor „Simona Amânar”.Partidele vor avea loc doar duminică, din cauza faptului că sâmbătă se vor disputa partide ale echipelor celor de la CSM Constanţa.Aşadar, Victoria Cumpăna va juca cu FCS Performer, în timp ce Voinţa Valu lui Traian va da piept cu Săgeata Stejaru.CS Agigea va întâlni pe CSO Murfatlar, iar FC Constanţa va sta faţă în faţă cu FC Farul.FCS Performer Năvodari va juca cu Star Farul 2017, iar în ultimul meci al zilei îi vom vedea la treabă pe FC Amicii şi Constructorul Topraisar.În această etapă echipa ziariştilor va avea pauză, ea urmând să intre din nou în scenă peste aproximativ două săptămâni.