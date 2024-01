Meciuri intense la Constanţa în cadrul turneului de futsal „Trofeul Liga Old Boys”

Trofeul Liga Old Boys şi-a mai consumat o etapă în weekendul care tocmai a trecut. La Sala Sporturilor „Simona Amânar” din Constanţa au avut loc mai multe meciuri spectaculoase, iar publicul a gustat show-ul din plin.Ziua de duninică a început cu două meciuri foarte tari. CSO Murfatlar a pierdut în faţa celor de la FC Constanţa cu scorul de 2-3, în timp ce Liga Ofiţerilor a cedat, tot cu 2-3, în faţa echipei CS Agigea.Fotbaliştii de la VDT Construct au făcut instrucţie cu cei de la Spartanii Năvodari pe care i-au învins cu un neverosimil 8-0, iar Star Farul 2017-a chinuit cu FC Amicii, dar în cele din urmă a reuşit să se impună cu 2-1.FCS Performer Năvodari nu a avut probleme în meciul cu TTS Voinţa Valu lui Traian şi a câştigat cu 3-0. După această partidă a urmat meciul celor de la FC Ziariştii cu CS Victoria Cumpăna. Un meci extrem de echilibrat în care suspansul a ţinut până la ultimul fluier al arbitrilor.După ce ziariştii au condus cu 1-0, CS Victoria Cumpăna a avut o tresărire de orgoliu şi a întors rezultatul, făcând 2-1 pe tabela de marcaj.Ziariştii au egalat iar apoi Cumpăna a mai înscris o dată şi a stabilit scorul final, 3-2.A mai rămas o singură etapă din faza grupelor acestui turneu şi cu siguranţă echipele vor lupta până la capăt. Atunci când se va ajunge în fazele eliminatorii, sita se va cerne şi vor rămâne doar cei mai buni dintre cei buni.Asta înseamnă un spectacol fotbalistic garantat şi pentru specialişti, dar şi pentru oamenii care vin în tribunele din Sala Sporturilor „Simona Amânar”.An de an s-a jucat cu o ambiţie absolut incredibilă şi cei care au intrat în teren au dat totul pentru victorie, chiar şi atunci când au fost obosiţi sau accidentaţi.Trofeul Liga Old Boys este un turneu care a devenit deja tradiţional în oraşul de la malul mării şi de foarte mulţi ani la acesta participă şi foşti mari fotbalişti ai Constanţei, sau chiar ai României.În ultima etapă şi-au făcut apariţia pe parchet nume uriaşe precum Vasilică Cristocea, fost fotbalist la FC Farul şi la Steaua Bucureşti, Mimi Stoica, căpitanul echipei naţionale de fotbal în sală a României, Ion Barbu, fostul căpitan al celor de la FC Farul Constanţa sau Dorel Zaharia, fost jucător la Steaua Bucureşti, el fiind cel care a reuşit să înscrie un gol istoric în Liga Campionilor cu Arsenal Londra, chiar pe „Emirates”.Aşadar această competiţie este specială şi pentru ceilalţi jucători care participă, aceştia având ocazia, nu doar să îşi întâlnească foştii idoli, ci şi să îi înfrunte pe teren.Un aspect foarte estetic îl reprezintă şi galeria celor de la TTS Voinţa Valu lui Traian, cea care face o atmosferă incendiară la fiecare meci al favoriţilor lor.Rămâne de văzut dacă această echipă se va califica mai departe, în ultimul meci din faza grupelor urmând să întâlnească echipa ziariştilor.