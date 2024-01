Horaţiu Moldovan a plecat să efectueze vizita medicală la Atletico Madrid

Portarul echipei de fotbal FC Rapid Bucureşti, Horaţiu Moldovan, a plecat, luni, în Spania, pentru a efectua vizita medicală înainte de a semna contractul cu Atletico Madrid, el declarând pe Aeroportul „Henri Coandă” că transferul este un vis devenit realitate.„Sunt cu gândul doar la ce urmează. Mă bucur că este aproape să se concretizeze această ofertă de la Atletico. Sunt foarte bucuros şi încrezător în ceea ce urmează. Este un vis devenit realitate pentru mine, dar nu mă hazardez, mai am de trecut şi vizita medicală. Cred că este un exemplu pentru toţi copiii care joacă fotbal, să aibă încredere necondiţionată în ei că în fotbal orice e posibil”, a spus portarul.„Au fost foarte multe discuţii, dar când a apărut Atletico Madrid. Nu poţi refuza Atletico Madrid. Au fost şi cei mai hotărâţi cei de acolo. Acum mai trebuie doar să trec pasul vizitei medicale. Cu antrenorul (n.r. - Diego Simeone) nu am apucat să vorbesc. Cu siguranţă va fi cea mai mare concurenţă pe care am avut-o până acum. Jan Oblak (n.r. - titularul din poarta echipei Atletico Madrid) este probabil cel mai bun portar din lume. Nu mă descurc foarte bine cu limba spaniolă, dar cred că o să o învăţ foarte repede”, a adăugat el.Moldovan speră ca şi restul colegilor de la echipa naţională a României să facă pasul spre cluburi mari din străinătate după calificarea la EURO 2024.„Calificarea la Campionatul European ajută pe toată lumea, ne bucurăm că avem şansa să facem pasul către echipe mult mai mari. Sper ca şi restul colegilor de la naţională să facă pasul spre echipe mari. Cred că am arătat deja că ne putem bate cu orice naţională”, a afirmat el.