Liviu Ciobotariu (Sepsi OSK): „Părăsim această competiţie cu un gust amar”

Antrenorul echipei de fotbal Sepsi OSK, Liviu Ciobotariu, a afirmat, la finalul partidei cu Bodoe/Glimt, pierdută cu scorul de 2-3, după prelungiri, că formaţia sa părăseşte Europa Conference League cu un gust amar, având în vedere că a fost dezavantajată de arbitrul întâlnirii din Norvegia.„Aş vrea să îmi felicit jucătorii, exceptând primele 25 de minute, pentru parcursul pe care l-am avut în această competiţie. Eu cred că am arătat foarte bine în această competiţie, am demonstrat că suntem o echipă care se poate lupta pentru a obţine rezultate pozitive. Din păcate, părăsim această competiţie cu un gust amar, pentru că au fost ceva probleme de arbitraj, din punctul meu de vedere. La golul lui Ştefănescu nu a fost ofsaid şi la golul lui Pellegrino a fost ofsaid cel puţin 1-2 metri. Dar până la urmă important este că ne-am prezentat foarte bine, am jucat de la egal la egal cu o echipă puternică, foarte bună. Acum ne-a rămas să ne concentrăm pe campionat şi pe Cupa României. Va trebui să ne refacem fizic pentru meciul următor cu UTA. Sunt mândru că antrenez această echipă, înseamnă că suntem o echipă puternică, greu de învins”, a declarat Ciobotariu, la conferinţa de presă de după meci.Tehnicianul spune că jucătorii săi au tot dreptul să părăsească Europa Conference League cu capul sus, după partida cu echipa norvegiană.