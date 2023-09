Antrenorul Dan Alexa anunţă că mai are nevoie de întăriri la FC Botoşani

Noul antrenor principal al echipei de fotbal FC Botoşani, Dan Alexa, a anunţat, vineri, în conferinţa de presă în care a fost prezentat oficial, că penultima clasată mai are nevoie de întăriri.„Mulţumesc pentru oportunitatea oferită, sunt foarte motivat. Într-adevăr, nu este un moment foarte fericit, dar am încredere că putem să o scoatem la capăt. Am apucat să văd echipa la meciul de cupă şi încep să cunosc lotul mai în amănunt. Cred că sunt necesari, până luni noaptea, când se închide perioada de transferuri, doi-trei jucători. Cred că avem nevoie de lucrul ăsta şi sper să şi reuşim”, a declarat Alexa.„Îmi doresc foarte mult să creăm o echipă foarte motivată, o echipă cu o atitudine foarte bună şi sper să nu dezamăgesc”, a subliniat tehnicianul.Alexa a dezvăluit care sunt urgenţele în privinţa transferurilor.„Avem nevoie de un număr nouă, un atacant, pentru că a plecat Roman (Mihai Roman II, transferat la Petrolul Ploieşti, n. red.). Avem şi accidentări, din păcate nu putem folosi anumiţi jucători pe o perioadă lungă de timp, (Sekou) Camara s-a accidentat. Cred că mai avem nevoie de un jucător-doi în fiecare compartiment pentru a ne întări, dar jucători care să vină pregătiţi, e foarte important lucrul ăsta, pentru că suntem în plin campionat. Mă ajută cumva pauza aceasta de două săptămâni, pentru că vom putea juca şi un meci amical la sfârşitul săptămânii viitoare şi încep să cunosc mult mai bine echipa şi să încep să joc aşa cum mi-aș dori eu”.