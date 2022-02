Lupte / România participă cu patru sportivi în concursul de lupte libere din cadrul turneului Ranking Series „Yasar Dogu”

Delegația României de lupte libere participă, în acest week-end, la prima competiție majoră din 2022: turneul Ranking Series „Yasar Dogu”, informează Federaţia Română de Lupte.Turneul de tradiție din Turcia se transformă, în acest an, în primul Ranking al Federaţiei Internaţionale de Lupte (UWW), campioni olimpici, mondiali și europeni urmând a păşi pe saltea, în acest week-end.Antrenorul Yusup Abdusalomov are sub comandă patru luptători: Nikolai Okhlopkov (65 kg), Zurab Kapraev (74 kg), Maxim Vasiloglo (74 kg) şi Iakub Shikhdzhamalov (79 kg).Foto: Facebook / Federaţia Română de Lupte