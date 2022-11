Meci deschis oricărui rezultat. CSU Neptun, deplasare la malul Dunării

Foto: Facebook / CSU Neptun Handbal

După o întrerupere de aproape o lună, se reiau întrecerile şi în Divizia A la handbal feminin.În Seria A, echipa CSU Neptun Constanţa va întâlni, vineri, 18 noiembrie, de la ora 16.00, la Sala „Danubius” din Brăila, pe HC Dunărea Brăila II, într-o partidă contând pentru etapa a şaptea de campionat. Aflată pe locul secund în clasament, cu 15 puncte şi cinci victorii la activ din şase meciuri, formaţia antrenată de Lăcrămioara Ilie şi Enis Murtaza are un meci greu în compania „tineretului” Brăilei, echipa din Liga Naţională cochetând an de an cu cupele europene. HC Dunărea II, care nu are drept de promovare, ocupă locul al cincilea în ierarhia seriei, cu 12 puncte, dar şi un joc mai puţin disputat.Iată şi programul celorlalte întâlniri ale rundei: sâmbătă, 19 noiembrie: SCM Gloria Buzău II - CSM Unirea Slobozia, CS Activ Prahova Ploieşti - ACS Şc. 181 SSP Bucureşti, ACS Unirea Dobroeşti - CS Rapid Bucureşti II. ACS Spartac Bucureşti stă.