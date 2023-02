Pariurile de valoare: Ce sunt și cum pot fi găsite?

Pariurile sportive reprezintă un domeniu mult mai complex decât îl percep cei ce nu au tangență cu el. Drept dovadă, reușesc să aibă succes doar cei riguroși, care știu sport, dar se pricep foarte bine și la matematică. Mai precis, la o anumită ramură a matematicii, și anume la calculul probabilităților.Jucătorii care iau în serios activitatea au conturi la mai multe case de pariuri online și petrec ore întregi analizând meciurile. Tot acest efort este făcut pentru a determina șansele procentuale de câștig pe care le are fiecare selecție. Pe baza rezultatului găsit, pariorii profesioniști calculează singuri cota care indică cel mai corect probabilitatea ca un bilet să fie câștigător. Dacă această cota este mai mică decât cea oferită de bookmaker, atunci se spune că pariul are valoare.Așadar, un pariu de valoare este cel a cărui cotă de pe site-ul agenției indică un risc mai mare decât cel real. Profesioniștii au un avantaj foarte mare pe termen lung plasând doar asemenea bilete, comparativ cu cei care nu dau importanță conceptului.Studiu de caz: pariuri pe o piață cu două opțiuniPentru a demonstra afirmația de mai sus, luăm un exemplu foarte simplu. Să spunem că doi pariori joacă doar selecții de tipul „peste/sub 2.5 goluri” în care șansele să se înscrie cel mult două goluri în meci sunt egale cu cele să de a se marca minim trei. În mod normal, fiind vorba de două opțiuni cu probabilitate de câștig 50%, cota ar trebui să fie 2.00 pentru fiecare, dar fiecare își agenție își reține marja de profit, deci cotele pot fi ceva de genul 1.95/1.95.Un pariu pe 1.95 nu are valoare, întrucât cota reală este 2.00. Primul parior din exemplul nostru nu ține cont de această judecată și plasează zece bilete cu aceeași miză (să spunem 10 RON) pe cota oferită de agenție. Dacă cinci bilete sunt câștigătoare, după cele zece pariuri va avea în cont 97,5 RON, adică va fi pe pierdere cu 2,5 RON față de bugetul inițial.Al doilea parior caută o agenție care să ofere cotă mai mare de 2.00 pentru una dintre opțiuni, pentru a plasa pariuri de valoare. Găsește o casă de pariuri online un plasează cele zece bilete pe cote de 2.05. Dacă cinci bilete sunt câștigătoare, după ce rulează bankroll-ul de la care a pornit va avea în cont 102,5 RON, deci va fi pe plus cu 2,5 RON.Dar un jucător constant nu pune doar zece pariuri pe an, ci sute, deci nu vorbim de o diferență de numai 5 RON între balanțele celor două tipologii de pariori, ci de mult mai mulți bani. Importanța pariurilor de valoare este evidentă.Cum apar pariurile de valoare?Pariurile de valoare (value bets) trebuie căutate. Unele sunt găsite mai ușor, altele mai greu. Cel mai simplu să identifice astfel de pariuri este pentru jucătorii care mizează pe evenimente aflate în desfășurare, întrucât cotele live fluctuează foarte mult, uneori în favoarea pariorului.Pariurile de valoare apar în special pe finalul reprizelor, pentru goluri marcate, cornere sau cartonașe galbene. De exemplu, un pariu pe gol marcat va avea valoare în minutul 85 al unui meci în care se joacă la modul „care pe care”, cu ocazii la ambele porți. Pe lângă faptul că este un meci deschis, softul care actualizează automat cotele nu ia în calcul și minutele adiționale, care pot fi 5, sau chiar mai multe.O altă sursă de pariuri de valoare este reprezentată de ofertele promoționale ale agențiilor de pariuri online, cum sunt cotele mărite sau „marja 0%”, prin care operatorul renunță la marja de profit care face ca pariorul să fie pe minus pe termen lung, așa cum am văzut în exemplul de mai sus.De multe ori, are valoare un pariu plasat pe echipa care pornește cu a doua șansă într-un meci. Se întâmplă așa datorită fluctuației cotelor: mulți jucători mizează pe echipa favorită, astfel că aceasta are cota tot mai mică. Cu totul se echilibrează, cota outsiderei va crește.Descoperirea pariurilor de valoare necesită muncă și atenție, dar recompensa este pe măsură.