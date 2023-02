Rex este noul coleg canin al jandarmilor constănţeni, care îi va ajuta în misiuni

Inspectoratul de Jandarmi Judeţean Constanţa are în echipă un nou exemplar canin, care îi va ajuta în teren, la misiunile la care vor fi solicitaţi. Rex este un căţel tânăr, are doar 14 luni şi vineri, 24 februarie, a participat pentru prima dată la o misiune.Deşi nu este încă total „calificat”, adică nu a participat la cursul de dresaj din cadrul Centrului Chinologic „Dr. Aurel Greblea” din Sibiu, el o are ca exemplu pe teren şi profesoară pe căţeluşa Liv, în vârstă de trei ani şi calificată cu acte în regulă, care îi împărtăşeşte cu plăcere din experienţa proprie. Menţionăm că Rex a fost instruit în perioada de predresaj de către sergentul major Ionuţ Popescu, cel care s-a ocupat de el din momentul în care a sosit la Constanţa şi de care Rex este foarte ataşat la momentul actual. Ionuţ se va ocupa şi pe viitor de Rex, atât în perioada de dresaj cât şi în cadrul misiunilor pe care le vor desfăşura împreună în sprijinul ordinii şi liniştii publice.