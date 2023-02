DROGURI depistate de echipajele Grupării Mobile de Jandarmi „Tomis”

În zilele de sâmbătă și duminică, jandarmii Grupării Constanța au acționat în zona centrală a municipiului Constanța pentru prevenirea și combaterea faptelor antisociale, vizate fiind locurile aglomerate, sălile de jocuri și parcările. Astfel, pe parcursul celor două zile au fost legitimate 166 de persoane și au fost aplicate 60 sancțiuni contravenționale pentru încălcarea normelor de conviețuire socială, valoarea totală a sancțiunilor ridicându-se la suma de 10.200 lei.Totodată, jandarmii au întocmit și trei acte de sesizare a organelor competente pentru deținerea de substanţe susceptibile de a produce efecte psihoactive, din care explificăm:Sâmbătă, 11 februarie, în jurul orei 11.00, în zona Piața Griviței din municipiul Constanța, a fost depistată o femeie de 23 de ani, asupra cărei au fost găsite 6 bucăți de staniol împăturite, în care se aflau fragmente vegetale de culoare galben verzuie.Duminică, 12 februarie, în jurul orei 22.00, la momentul efectuării verificărilor la o sală de jocuri, atenția militarilor a fost atrasă de un tânăr de 22 de ani care, la vederea echipei de jandarmi, a devenit agitat și a încercat să părăsească sala, mergând către toaletă. Urmare a controlului, asupra acestuia au fost găsite 3 pliclețe autosigilante care conțineau urme ale unei substanțe de culoare albă, o bancnotă de 1 leu rulată strâns, dar și un plic plin cu o substanță sub formă de cristale de culoare albă despre care tânărul a declarat că „este sare dată cu pudră de lămâie pe care am luat-o de pe masa unui restaurant din zonă”.Având în vedere suspiciunea rezonabilă că ar putea fi substanțe interzise, jandarmii grupării au întocmit actele de sesizare sub aspectul săvârșirii infracțiunii de deținere si consum de substante psihotrope conform Legii 143/2000, iar bunurile găsite asupra lor au fost predate Brigăzii de Combatere a Criminalităţii Organizate Constanţa, în vederea continuării cercetărilor.