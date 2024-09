În aceste momente, la Academia de Fotbal „Gheorghe Hagi” are loc un eveniment deosebit. Pe lângă debutul, de la ora 18.00, al echipei feminine a Farului în preliminariile Ligii Campionilor, în aceste momente are loc, inaugurarea oficială a hotelului și a noilor facilități oferite de Baza Sportivă a Academiei Hagi, de la Ovidiu. Sunt prezente numeroase personalități din sport. Gheorghe Hagi, Gheorghe Popescu, Simona Halep, Paul Peniu, dar și alții. La eveniment este prezent și Daniel Moraru, posibil viitor finanțator al echipei.





În aceste momente a ajuns la eveniment și Kira Hagi, fiica lui Gheorghe Hagi, dar și soția lui Ianis Hagi.



Simona Halep este prezentă la eveniment alături de părinții ei.



Pavel Peniu, președintele Academiei Gheorghe Hagi: “Vă mulțumesc că ați dat curs invitației, de a ne vedea casa, care s-a construit în 15 ani, pe două laturi diferite, dar care duc spre acelaşi scop: latura sportivă şi construirea a ceea ce vedeţi. În acest loc, aproximativ 800 de copii îşi desfăşoară activitatea sportivă, aproape zilnic. Totodată, este locul în care s-au instruit foarte mulţi copii care reprezintă ceva în fotbalul românesc”.





Gheorghe Popescu: “În primul rând, aş vrea să vă mulţumesc pentru prezenţa într-un număr atât de mare la inaugurarea a ceea ce îmi place mie să spun, centru de performanţă sportivă Farul Constanţa. Au fost câţiva ani în care am încercat ca, pe lângă dezvoltarea infrastructurii, să nu neglijăm partea sportivă şi cred că am făcut-o foarte bine, deoarece, azi, în faţa dumneavoastră venim şi prezentăm acest centru de performanţă sportivă. Ceea ce inaugurăm acum nu ar fi fost posibil, însă, dacă nu am fi avut alături de noi o serie de companii importante, cărora le mulţumim”.