Peste 430.000 de euro, strânși într-o campanie umanitară în care s-a implicat David Popovici

Peste 430.000 de euro au fost strânși într-o campanie umanitară în cadrul căreia campionul olimpic la înot David Popovici și-a donat echipamentul purtat la Jocurile Olimpice de la Paris, pentru a fi licitat, au anunțat, marți, organizatorii, în cadrul unui eveniment organizat la Ateneul Român.







Conform organizatorilor de la Hope and Homes for Children, cei cinci ambasadori ai campaniei, David Popovici, Amalia Enache, Alexandru Tomescu, Marius Manole și Mihai Morar, au reușit să strângă peste 430.000 de euro pentru o casă destinată pentru 11 copii cu nevoi speciale. Suma totală strânsă în această campanie umanitară a fost de 558.000 de euro.







„Sunt unul dintre ambasadorii Hope and Homes for Children și organizăm acest eveniment pentru a celebra ultima campanie de succes pe care am avut-o. Noi am reușit să strângem o sumă foarte importantă de bani pentru copii. Eu am avut o copilărie interesantă, am fost un copil agitat și foarte curios, cum este și normal să fie un copil. La facultate am decis să urmez asistență socială și tocmai de aceea am decis să mă implic și mă voi implica și pe viitor în astfel de inițiative, pentru că mi se pare normal să ajutăm. Sper să ajut cât mai mult, la un nivel cât mai mare în viitor, asta m-ar face foarte fericit”, a declarat David Popovici la Ateneul Român, în cadrul unui eveniment în care a povestit celor prezenți amănunte din copilăria sa.