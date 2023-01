România, cu gândul la preliminariile EURO 2024. Meciuri decisive, cu sabia deasupra capului

Per total, în confruntările directe, Israel a câștigat de trei ori, România are și ea două victorii, iar alte două jocuri s-au terminat la egalitate. Primul meci cu Israel va avea loc la pe 9 septembrie la Bucureşti, în timp ce al doilea se va disputa pe 18 noiembrie la Netanya.



România și Kosovo nu s-au întâlnit niciodată în istorie, în meciuri directe, fie că este vorba de jocuri oficiale sau amicale.





Echipa naţională a României a fost prezentă la ultimul turneu final al unui Campionat European în 2016, atunci când „tricolorii” au jucat la competiţia din Franţa. Formaţia noastră era antrenată atunci de „Generalul” Anghel Iordănescu, un selecţioner extrem de experimentat, însă chiar şi aşa nu a reuşit să treacă de faza grupelor.Acum, la 7 ani distanţă, România va lupta în preliminariile Campionatului European din Germania şi va fi condusă de pe banca tehnică chiar de fiul lui Anghel Iordănescu, Edi Iordănescu.Băieţii noştri fac parte dintr-o grupă relativ accesbilă, însă în ziua de astăzi niciun meci nu mai este uşor. România va juca pe rând, în dublă manşă, cu Andorra, Belarus, Elveţia, Israel şi Kosovo. Va fi o campanie extrem de importantă pentru viitorul lui Edi Iordănescu, dar şi al unor fotbalişti importanţi din lot. Dar să le luăm pe rând.România și Andorra s-au întâlnit până acum de patru ori, ultima confruntare directă datând din octombrie 2013, succes România, scor 4-0. Tricolorii s-au impus de fiecare dată, în 2004, 2005, 2012 și 2013, trei dintre izbânde fiind obținute la patru goluri avans (de două ori 4-0 și o dată 5-1).Marcatorii ultimului succes al României în fața Andorrei sunt Claudiu Keșeru, Bogdan Stancu, Gabi Torje și Costin Lazăr.Andorrezii nu au emis niciodată pretenţii în faţa tricolorilor. Fiind o ţară mică, cu doar 77.354 de mii de locuitori, Andorra are în componenţă fotbalişti care joacă fotbal în timpul liber, mai exact amatori. În viaţa de zi cu zi mulţi dintre aceştia se ocupă cu pescuitul, unii lucrează la service-uri auto, iar unii sunt bucătari. Putem spune cu mâna pe inimă că băieţii din naţionala Andorrei pot impresiona la acest capitol, dar nu şi la fotbal. Aşadar, ne putem gândi că echipa lui Iordănescu va obţine fără probleme 6 puncte din această dublă. Primul meci cu Andorra este pe 25 martie, la Andorra la Vella, în timp ce al doilea va avea loc pe 15 octombrie la Bucureşti.România și Belarus s-au întâlnit de șase ori în confruntări directe, iar ultimul meci reprezintă chiar succesul echipei noastre, scor 5-3, într-un joc amical disputat la Ploiești, în noiembrie 2020. Atunci, pentru România au punctat Bogdan Mitrea, Răzvan Marin, Ionuț Nedelcearu (dublă) și George Pușcaș.Bilanțul meciurilor directe este categoric favorabil românilor, care au patru meciuri câștigate, la care se adaugă încă două remize.Naţionala Belarusului nu este deloc periculoasă, însă „tricolorii” trebuie să fie foarte atenţi. Unul dintre cei mai buni fotbalişti ai lor este Vladimir Khvashchinskiy, în vârstă de 32 de ani, care evoluează în campionatul intern la FC Minsk. Primul meci dintre România şi Belarus se va disputa pe 28 martie la Bucureşti, în timp ce manşa retur va avea loc pe 12 octombrie la Minsk.De-a lungul timpului, România și Elveția s-au întâlnit de 12 ori, dar doar două partide sunt în istoria recentă, după anul 2000. Ultimul meci a fost în grupele Campionatului European, pe 15 iunie 2016, în Franța, partidă care s-a terminat la egalitate, scor 1-1. Românii au deschis atunci scorul prin Bogdan Stancu, de la punctul cu var, însă elvețienii au restabilit egalitatea prin Mehmedi, în minutul 57.Înaintea acestui duel, cele două formații se mai întâlniseră într-un joc amical, pe 30 mai 2012, într-un meci câștigat de români, scor 1-0, grație reușitei lui Gicu Grozav.Per total, în confruntările directe, situația este echilibrată. România are 5 victorii, Elveția are 4, iar alte trei partide s-au încheiat la egalitate. Nu trebuie să uităm că Elveţia vine de la Campionatul Mondial din Qatar, acolo unde a fost eliminată de Portugalia în optimile de finală ale competiţiei. Primul meci cu Elveţia va avea loc pe 19 iunie la Zurich, în timp ce al doilea se va disputa pe 21 noiembrie la Bucureşti.Ultima întâlnire dintre România și Israel s-a consumat primăvara trecută, într-un joc amical, în dubla de debut a lui Edi Iordănescu la cârma primei reprezentative. Jocul de la Netanya s-a încheiat la egalitate, scor 2-2, deși tricolorii au condus cu 2-0 pe tabelă, grație golurilor marcate de Alexandru Cicâldău și Dennis Man.De-a lungul timpului, cele două formații s-au duelat în șapte partide, ultimele cinci fiind chiar jocuri amicale. După anul 2000, România a întâlnit-o pe Israel de patru ori, iar singurul succes al tricolorilor datează din martie 2018, scor 2-1, goluri Nicolae Stanciu și George Țucudean.