Rugby / Adrian Moțoc, căpitanul „stejarilor” pentru meciul cu Belgia. Cojocaru și Tomane revin după accidentări

Naționala de rugby a României întânește sâmbătă, 11 februarie, în cea de-a doua etapă a Rugby Europe Championship, Belgia. Partida are loc pe Stadionul Nelson Mandela din Bruxelles, de la ora 19:30 (ora României). Meciul poate fi urmărit în direct pe Rugby Europe Tv, după crearea unui cont gratuit de acces pe platforma Rugby Europe.eu.Pentru această partidă, staff-ul tehnic a stabilit echipa care va evolua. Căpitanul „stejarilor” va fi Adrian Moțoc, aflat pentru a doua oară în această postură. De remarcat prezența pe foaia de joc a lui Ovidiu Cojocaru și Jason Tomane, ambii reveniți după accidentări. Față de echipa care a evoluat cu Polonia, în Primul XV sunt opt modificări, Savin, Căpățînă, Moțoc, Alexe, Rupanu, Melinte, Lămboiu și Vaovasa începând meciul, informează Federaţia Română de Rugby.„Este o responsabilitate mult mai mare să fii căpitan însă simt că față de data trecută când am fost în aceeași postură și eram mult mai tânăr, m-am maturizat mult mai mult și sunt pregătit mental și spiritual pentru această postură. Încerc să aduc ce am mai bun la echipă, să dau totul, să îi ajut pe băieți în apărare, în atac, în margini, să încerc să fac tot ce e mai bun. Obiectivul este să arătăm că suntem România, să ne arătăm punctele forte, să creștem nivelul pentru că toată lumea știe că obiectivul este Cupa Mondială și trebuie să luăm fiecare meci ca atare și să creștem toți ca o echipă”, a declarat Adrian Moțoc, căpitanul României.Echipa României pentru Belgia:1. Alexandru Savin (CSA Steaua), 2.Eugen Căpățînă (SCM USV Timișoara), 3. Gheorghe Gajion (Stade Montois), 4. Adrian Moțoc (Biarritz) C, 5. Marius Antonescu (Bourg en Bresse), 6. Alexandru Alexe (CSM Știința Baia Mare), 7. Vlad Neculau (SCM USV Timișoara), 8. Cristi Chirica (RC Hyeres Carquieranne La Crau), 9.Gabriel Rupanu (SCM USV Timișoara), 10. Ionel Melinte (RC Hyeres Carquieranne La Crau), 11. Paul Popoaia (CSM Știința Baia Mare), 12. Taylor Gontineac (Rouen), 13. Atila Septar (Toulon), 14. Mihai Lămboiu (CSM Știința Baia Mare), 15. Hinckley Vaovasa (CSA Steaua) Rezerve: 16. Ovidiu Cojocaru (CS Dinamo), 17. Constantin Chiriac (SCM USV Timișoara), 18. Costel Burțilă (RC Hyeres Carquieranne La Crau), 19. Marius Iftimiciuc (Perigueux), 20.Florian Roșu (CSM Știința Baia Mare), 21. Alexandru Țiglă (CSM Baia Mare), 22. Vlăduț Popa (CSA Steaua), 23.Jason Tomane (CSM Baia Mare)Staff tehnic: Eugen Apjok – Antrenor principal, Ellis David – Antrenor jocul în apărare, Sosene Anesi – Antrenor jocul în atac, Viorel Lucaci – Antrenor jocul în margine, Mihaiță Lazăr – Antrenor jocul la grămadă ordonată, Ursache Valentin – Antrenor jocul la sol, Hogben James – Antrenor secund cu pregătirea fizică, Carpo Daniel – Antrenor secund cu pregătirea fizică (GPS), Paul Larter – specialist principal Analiză de performanță, Popa David – specialist secundar Analiză de performanță, Wanya Dan – Medic, Brett Davison – Consultat WR – Departamentul Medical, Sandu Constantin – Kinetoterapeut, Todosi Marius – Kinetoterapeut, Ilioiu Iustin – Manager.