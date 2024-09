Sabrina Voinea nu renunţă la gimnastică. Ba chiar a revenit în sală

Sabrina Voinea luptă în continuare pentru visul de a câștiga o medalie ca urmare a participării la Jocurile Olimpice de la Paris 2024. În timp ce așteaptă decizia Tribunalului Federal Elvețian, gimnasta a dezvăluit că a revenit în gimnastică pentru că nu putea să se vadă în afara sportului.Sabrina Voinea a fost una dintre sportivele afectate de ceea ce s-a întâmplat în finala olimpică la sol de la Paris 2024. Românca a făcut apel la TAS pentru a obține o medalie, dar judecătorii nu i-au dat câștig de cauză.Ulterior, gimnasta a decis să meargă și mai departe și s-a adresat Tribunalului Federal Elvețian, care reprezintă, practic, ultima șansă pentru Sabrina de a cuceri vreo medalie la Paris 2024.După finala controversată la sol, mama sportivei, care o și antrenează, a anunțat că ele vor renunța la gimnastică în urma celor întâmplate. Ulterior, grație sprijinului arătat pentru Sabrina, Camelia Voinea a revenit la sentimente mai bune.Acum, după o scurtă vacanță, gimnasta de 17 ani a confirmat faptul că va continua să practice sportul pe care îl iubește, spunând că nu se poate vedea în afara acestuia. Sabrina a mărturisit și că după JO de la Paris 2024 a avut nevoie de un psiholog.Mai mult, românca a dat de înțeles că ea continuă să spere că va primi o medalie olimpică, spunând că așteaptă răspunsul judecătorilor elvețieni, cu toate că s-a liniștit și împăcat cu situația.„A fost o vacanță foarte frumoasă. M-am relaxat. Sunt mai bine. Mă bucur că am intrat în sala de gimnastică. Eu îmi doresc foarte mult să continui să fac gimnastică pentru că îmi place foarte mult. E sportul meu preferat și nu m-aș vedea fără gimnastică. Acum o să aștept răspunsul de la tribunal, îmi doresc să fie un răspuns pozitiv pentru că eu știu foarte bine că am fost foarte bună în arenele sportive. M-am mai liniștit un pic. Da, am mers și la psiholog și m-a ajutat foarte mult. Mi-a spus să mă adun și că totul va merge înainte, să așteptăm răspunsul. Îmi dădea numai vorbe pozitive. Încerc să mă adun și să lupt cât mai mult. Doamne ajută, să fiu sănătoasă și să meargă totul foarte bine. Mă bucur foarte mult că familia îmi este aproape. Mă bucur că o am pe mama. Am trecut amândouă prin aceleași emoții. Acum am încercat să ne revenim în vacanță. Familia ne-a fost aproape. Am trecut peste toate. Acum sunt bine. Am fost în pauză și piciorul și-a revenit, dar am luptat din greu”, a declarat Sabrina Voinea, conform Orange Sport.Sabrina Maneca Voinea a fost decorată de preşedintele României, Klaus Iohannis, cu Ordinul „Meritul Sportiv” Clasa a III-a. Distincţia vine astfel în semn de mulţumire pentru performanţele pe care le-a obţinut constănţeanca la Jocurile Olimpice de la Paris, dar şi la celelalte competiţii la care a participat înainte de evenimentul din Franţa. De la ceremonie nu au lipsit nici mama sa, Camelia Voinea, dar nici marea campioană, Nadia Comăneci.