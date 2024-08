Sabrina Voinea merge în vacanţă după „Iadul” de la Paris. Nu vrea să se retragă din sport

Gimnastele României s-au întors de la Jocurile Olimpice şi sunt extrem de dezamăgite de ceea ce s-a întâmplat în legătură cu arbitrajul din finala de la sol. Sabrina Voinea încă nu şi-a revenit din şocul resimţit atunci când a văzut nota mică primită şi apoi refuzul contestaţiei. Constănţeanca spune că problema trebuie rezolvată într-un fel sau altul şi are încredere că organele abilitate îşi vor face treaba.„Au fost zile grele, încerc să îmi revin după tot ce s-a întâmplat, îmi doresc foarte mult să se rezolve. Eu nu am călcat linia sub nicio formă și chiar îmi doresc să se rezolve această problemă”, a declarat Sabrina Voinea.Cu toată oboseala fizică şi psihică acumulată, Sabrina Voinea simte că are nevoie de o pauză. Astfel, gimnasta de la malul mării va pleca probabil într-o vacanţă în care să uite de sportul pe care îl practică şi de tot răul care i s-a întâmplat la Jocurile Olimpice de la Paris.„Deocamdată o să ne luăm o pauză, o să mergem în vacanță, să ne relaxăm. Am muncit foarte mult, eu îmi doresc foarte mult să continui. Îmi doresc să arăt pe viitor că sunt din ce în ce mai bună, o să vorbesc și cu mama să o conving”, a mai spus Sabrina.Totodată, colega sa de la lotul naţional al României, Ana-Maria Bărbosu este aproape resemnată. Gimnasta căreia i s-a luat bronzul olimpic, dezvăluie cu o sinceritate dezarmantă că nu crede că medalia ar putea să revină la ea.„Diplomele sunt date, podiumul este dat, viața merge înainte. Dumnezeu a știut de ce s-a întâmplat ce s-a întâmplat, îmi doresc ca toată lumea să fie corectă să nu începem să dăm în sportive, noi ca sportivi nu merităm așa ceva. Într-o conjunctură ca aceasta se cern persoanele și realizezi cine este cu adevărat tot timpul lângă tine. Sunt foarte recunoscătoare pentru colegele mele care au fost mereu alături de mine. Şi la concurs mă uitam la ele și îmi venea să plâng”, a declarat sportiva.Ana-Maria Bărbosu spune că trebuie să se liniştească pentru că altfelşi-ar face rău singură. O perioadă de timp nu vrea să mai audă de nimeni şi de nimic.„Aștept să mă liniștesc, nu îmi place să acuz și să dramatizez. Vreau să ajung acasă, cred că îmi voi închide telefonul și orice canal de comunicare și de social media, vreau să am parte de o pauză, iar când gândurile se vor liniști, o să văd care va fi următoarea decizie”, a mai spus Ana.Preşedinta Federaţiei Române de Gimnastică, Carmencita Constantin, a admis că ambele sportive sunt cu moralul la pământ şi îi este frică ca acest lucru să nu le afecteze cariera.„Nu sunt bine nici una, nici alta și nici celelalte colege pentru că toate au fost solidare cu ele. Va fi foarte greu să reconstruim încrederea că merită să muncească și că la viitoarele Jocuri Olimpice nu se vor lovi de aceeași întâmplare a unui arbitraj părtinitor”, a declarat Carmencita Constantin.