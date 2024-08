Lacrimile unei campioane. Sabrina Voinea, solul şi furtul inimaginabil de la Paris

Dacă în primele ore după încheierea finalei de la sol din cadrul concursului de gimnastică de la Jocurile Olimpice de la Paris eram sceptici cu privire la decizia luată de arbitre în ceea ce priveşte evoluţia Sabrinei Voinea şi deciderea rezultatelor, iată că la această oră lucrurile încep să devină din ce în ce mai clare.Cuget Liber a intrat în posesia unor imagini video filmate de o televiziune americană care dovedesc cât se poate de clar că Sabrina nu a ieşit din suprafaţa de joc la una dintre diagonale, aşa cum au decis arbitrele. Contestaţia Sabrinei nu a fost luată în seamă şi astfel a încheiat concursul doar pe locul 5. Totodată, Ana Bărbosu a rămas fără medalia de bronz după ce a ocupat această poziţie la finalul concursului. Fapt care a generat lacrimi şi multă durere în sufletele celor două sportive ale noastre dar şi în sufletele milioanelor de români.Mama Sabrinei şi totodată antrenoarea sa, Camelia Voinea, vicecampioană olimpică, a răbufnit pe bună dreptate după tot ceea ces-a întâmplat şi a promis că nu va lăsa lucrurile aşa.„Vi se pare cumva că a ieșit din covor Sabrina? Exclus! Mă voi adresa TAS-ului şi Protecţiei Copilului pentru nedreptatea creată. Este normal ca FRG să nu apere drepturile Sabrinei? Dacă va face FRG vreo plângere, este strict pentru zecimea Sabrinei furată, nicidecum contestarea notei altei sportive pentru că nu ai voie să contești nota altei sportive. Eu am depus contestația pentru zecimea nedreptății Sabrinei care nu a fost luată în calcul şi vă spun sigură că ea clar era pe podium înaintea celor două gimnaste. Nedreptatea a fost făcută doar la Sabrina cu zecimea, restul, să fim foarte clari, și-au primit nota pentru ceea ce au făcut. Am probe clare și voi merge până în pânzele albe. Încă odată spun, nedreptatea a fost făcută doar la Sabrina, cu zecime furată, restul au primit nota reală, de acum înainte voi spune tot și toate nedreptățile prin care trec și am trecut, mă voi adresa departe. Este Ţara lui Papură Vodă. Unde trăim? Vreau să văd ce face FRG pentru nedreptatea Sabrinei. Aici pun punct și voi lupta până la final. Sunt multe de spus.Mulțumim vouă pentru sprijinul tuturor românilor pentru care am concurat cu onoare. Dacă ar fi fost medalie, v-o dedicam vouă pentru că noi iubim românii și țara în care trăim. Să dăm toate cărțile pe față, apoi să discutăm și de ce Sabrina nu a făcut individualul compus? A demonstrat acum două luni la Europene! Vom face expertiză la tot, inclusiv la nota arbitrei românce, din calificări la sol, pe care o voi cere şi veți rămâne foarte surprinși. Medalia ii aparține clar Sabrinei! Să auzim de bine!Iubim România!”, a declarat Camelia Voinea.Sabrina Voinea: „A fost cel mai bun sol al meu”Totodată, Sabrina, cutremurată de durere, spune că nu înţelege nimic din ceea ce s-a întâmplat. Mai mult decât atât Sabrina mai spune că fotografia prezentată de „judecătoare” este dintr-un alt concurs, ceea ce ne face să rămânem fără cuvinte. Momentan, însă, nu s-a demonstrat acest lucru.„Eu nu am ieșit absolut deloc din covor. Imaginea pe care au prezentat-o dumnealor este din alt concurs. Am analizat foarte, foarte bine acest sol (proba la sol n.r.). Eu simt foarte bine ceea ce fac la aparate, știu atunci când greșesc, dar de această dată am făcut cel mai bun sol al meu. Am fost mai bine decât la Europene sau la Mondiale. Poza pe care au prezentat-o nu este de acum. Mama mea se ocupă, se zbate foarte mult pentru a rezolva această situație”, a spus Sabrina Voinea, cu ochii în lacrimi, la Antena 3 CNN.Preşedintele Comitetului Olimpic şi Sportiv Român, Mihai Covaliu, a avut imediat şi el o reacţie.„În respectul valorilor olimpice, Comitetul Olimpic și Sportiv Român înaintează prezenta adresă prin care respectuos vă solicită să dispuneți reanalizarea de către factorii decizionali a cazului sportivei românce Sabrina Maneca Voinea referitor la punctajul acordat execuției exercițiului din finala la sol, disputată luni, 5 august 2024.Înaintăm prezenta solicitare având la bază grija pe care Comitetul Internațional Olimpic și întreaga mișcare sportivă mondială o acordă sportivului. Modul de apreciere a punctajului acordat și refuzul de a prezenta integral motivele/probele de respingere a contestației depusă în termenul prevăzut de regulament aduce grave prejudicii atât imaginii gimnasticii internaționale, dar în special afectează sportivul periclitând chiar sănătatea mentală a acestuia.Mediatizarea cazului sportivei românce la nivel internațional, declarația publică a acesteia de a renunța la practicarea acestui sport ca urmare a deciziei de luni obligă moral factorii decizionali la reanaliză, fundamentare și comunicare a deciziei finale.Politica echilibrată și obiectivă pe care FIG o promovează ne dă încredere în soluționarea justă a cazului prezentat”, a transmis preşedintele Mihai Covaliu.Aşa cum am păţit-o întotdeauna, noi rămânem cu lacrimile, cu lamentările, pe când alţii ridică medalii pe cele mai înalte trepte ale podiumului.Nimeni nu ne dă un răspuns, nimeni nu spune nimic. Şi la final ne punem întrebări. De ce, doamnelor? Pentru că suntem români?