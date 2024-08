Eliza Samara, dărâmată după eliminarea de la Jocurile Olimpice. Antrenorul Viorel Filimon şi-a anunţat retragerea

Tenisul de masă românesc ne-a adus atâtea bucurii, însă la această ediţie a Jocurilor Olimpice de la Paris a lăsat de dorit.Echipa României, cu constănţeanca Eliza Samara în componenţă, a cedat în faţa Indiei cu scorul de 2-3 la general.O înfrângere neaşteptată, care le-a îngenuncheat pe sportivele noastre şi care l-a determinat pe antrenorul Viorel Filimon să bată în retragere.„Pentru mine a fost ultima competiţie ca antrenor. Dacă federaţia vrea să rămân să mai ajut, bine, dar îmi ajunge. Sper ca antrenorii care vor veni să facă mai mult decât am făcut eu. Prea repede am dat cu piciorul şansei pe care am avut-o acum, la această ediţie. Sunt multe de spus, dar mă abţin. Jucătorii ştiu mai bine când să tragă concluzii. Pe undeva, cred că am avut o mare şansă, având în vedere că şi Germania are o jucătoare accidentată. Şi a picat şi a doua, deci aveam o mare şansă. Asta înseamnă că India va progresa uşor în semifinală. Îmi pare rău. Din punctul meu de vedere am încercat să fac orice. Zic eu că nu puteam să facem mai mult, decât ca fetele să joace”, a afirmat el.Aflată probabil la ultima sa ediţie de Jocuri Olimpice, Eliza Samara nuşi-a putut stăpâni lacrimile la final.„O înfrângere dureroasă! Să joci trei ani foarte multe turnee, să capeți punctaj la simplu individual pentru a putea veni la Jocuri cap de serie, este ceva foarte greu. Asta a fost și ideea, să jucăm cât mai mult simplu, să stăm în ranking pentru a fi cap de serie aici. Pot să zic că la echipe au fost șansele cele mai mari. Să vii la Jocuri și să nu pici nici cu China, nici cu Coreea, nici cu Japonia, să pici cu India, ce pot să mai spun. Apoi am fi jucat cu America sau Germania în sferturi. Era o șansă foarte mare! O șansă pentru echipă, iar eu am fost un om de echipă, mereu pentru echipă! E dureros când mă gândesc că nu a fost să fie astăzi (n.r. luni), cu așa șansă nu cred că te mai întâlnești la Jocurile Olimpice! Ar însemna să mai joci încă patru ani, să mai tragem de noi, să mai trag de mine, să mai joc multe turnee la simplu ca să pot să-mi mențin ranking-ul”, a spus Elizabeta Samara, cu lacrimi în ochi.