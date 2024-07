Eliza Samara ţinteşte o medalie olimpică. Constanţa şi România, alături de ea

Aşteptarea a luat sfârşit pentru Eliza Samara. Jucătoarea de tenis de masă din Constanţa a ajuns împreună cu echipa României la Paris, acolo unde va participa la Jocurile Olimpice 2024. La cei 35 de ani ai săi, Eliza se află la cea de-a cincea ediţie a Jocurilor Olimpice la care participă. Visul său cel mare este să pună mâna pe o medalie olimpică, singura de altfel, care îi lipseşte din palmares.Eliza Samara este un exemplu perfect de modestie şi de sinceritate. Într-un interviu acordat la finalul anului trecut în exclusivitate pentru Cuget Liber, Eliza a recunoscut că o medalie olimpică la Paris ar însemna totodată şi retragerea sa din activitatea sportivă. Este un moment pe care noi, cei care o iubim, nu îl aşteptăm deloc şi mai mult ca sigur nici ea nu îl aşteaptă.Eliza Samara a dovedit de-a lungul timpului că se poate bate de la egal la egal cu cele mai bune jucătoare ale lumii.Ea face o echipă perfectă cu antrenorul său, Viorel Filimon, un „monstru sacru” în tenisul de masă constănţean, românesc, european şi mondial. Poate că, în ultimul timp jocul Elizei nu a fost cel cu care ne-a obişnuit, însă constănţeanca a dat întotdeauna dovadă de curaj şi de determinare.Competiţia de la Paris ar putea reprezenta totodată şi „cântecul de lebădă” al Elizei Samara, dar şi al tenisului de masă românesc.Este adevărat că în echipa României mai sunt jucătoare valoroase, ca Bernadette Szocz sau Adina Diaconu, însă Eliza a spulberat de-a lungul carierei multe mituri.Eliza a recunoscut că nu ar fi putut să facă aceste performanţe fără antrenorul său, Viorel Filimon, cu care are o relaţie specială.„Atât dânsul, cât şi eu ne dorim foarte mult să câştigăm. Poate că ne dorim prea mult. Iar uneori, refulăm. Şi eu, şi el. Avem momente când explodăm la nervi şi la stres. Dar, odată cu maturitatea, am înţeles mai multe lucruri şi analizez ceea ce vrea să îmi spună. Chiar dacă mi le spune pe un ton mai ridicat, încerc să iau doar ce e pozitiv. După meci discutăm, ne mai contrazicem pentru că ne şi permitem. Suntem de 29 de ani împreună. Şi eu ştiu că el are dreptate. Antrenorul vede mai bine de pe bancă faţă de cum văd eu de la masă”, a declarat pentru Cuget Liber Eliza Samara.Atunci când a devenit campioană Europeană, Eliza s-a exteriorizat ca un copil şi s-a urcat pe masa de joc.„Doamne, cât mi-aş dori să mai am odată ocazia să fac asta. Sper că o să o fac la Paris, pentru că este visul meu”, a mai spus Eliza Samara.Startul Jocurilor Olimpice bate la uşă şi Eliza este mai pregătită ca oricând.Sportiva de la malul mării are pe toată lumea alături. Are familia, fanii, presa şi mai ales pe „îngerul său păzitor”, tatăl ei, care a trecut în nefiinţă în luna februarie a acestui an.De altfel, termenul de „înger păzitor” a fost ales chiar de Eliza, atunci când a trecut prin acele momente cumplite.„De azi eşti îngerul meu păzitor, tati! Te-am iubit, te iubesc, te voi iubi mereu, inima mea!”, a scris atunci Eliza pe Facebook.Aşadar Constanţa şi România aşteaptă un parcurs de excepţie al Elizei Samara la Jocurile Olimpice de la Paris care să ne facă încă odată mândri că avem asemenea sportivi care ne reprezintă.