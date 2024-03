Constănţeanca Eliza Samara s-a oprit în optimi la turneul internaţional din Coreea de Sud

Jucătoarea constănţeană de tenis de masă, Eliza Samara, a avut un parcurs bun la WTT Champions Incheon 2024, competiţie desfăşurată în Coreea de Sud. La mijlocul acestei săptămâni, Eli a eliminat-o pe ocupanta locului al treilea de la Jocurile Panamericane, într-un meci în care calificarea în optimile de finală s-a jucat în setul decisiv.Elizabeta Samara (37 mondial) a avut un început ideal de meci, a dus rapid scorul la 2-0, însă o schimbare în jocul sportivei Lily Zhang (SUA, 31 mondial) a echilibrat situația. Din fericire, tricolora a fost cea care a avut inițiativa și loviturile câștigătoare în decisiv, într-un meci adjudecat cu 3-2 (11-4, 11-7, 3-11, 9-11, 11-6).„E prima dată când jucăm un meci oficial. Sunt fericită pentru prestație, conduceam, ea a schimbat tactica, dar într-un final am reușit să câștig. Avem multe meciuri, turnee, toată lumea vrea să câștige puncte pentru clasament în vederea Jocurilor Olimpice. Sunt fericită, meciurile mă țin în viață, mă binedispun”, a spus tricolora, la finalul primului meci din Coreea de Sud. Apoi, vineri dimineaţă, Samara s-a oprit printre primele 16 jucătoare ale competiției din Coreea de Sud, în fața campioanei mondiale cu echipa Chinei, Wang Yidi.Elizabeta Samara a reușit să-și pună în valoare calitățile la masă, și-a adjudecat un al doilea set specaculos și a continuat jocul solid cu Wang Yidi (3 mondial).După ce a fost aproape de a trece în avantaj, Elizabeta Samara a ratat calificarea în sferturile de finală, în cele din urmă, după 1-3 (4-11, 12-10, 11-13, 2-11) cu sportiva din China.Chiar dacă Eliza a fost eliminată, România a rămas cu o sportivă în concurs, care are şanse mari la o medalie.Bernadette Szocs (9 mondial) a eliminat-o pe sportiva aflată pe locul 10 mondial, Adriana Diaz (Puerto Rico), printr-un joc la înălțimea momentului.Agilă și determinată să-și continue forma bună, Bernadette a menținut un ritm alert de-a lungul celor trei seturi în care a dominat pentru 3-0 (11-5, 11-3, 11-5) și calificarea în sferturile de finală.La final, tricolora s-a arătat mulțumită de jocul prestat și a vorbit despre următoarea adversară, Miwa Harimoto (Japonia) sau Chen Meng (China).„Sunt foarte fericită pentru prestația mea de azi, pot spune că am jucat mai bine decât în primul meci. Nu vreau să mă opresc aici, vreau să mă calific în semifinale, pentru că nu e prima dată când joc în sferturi, iar acum visul e să joc în semifinale. Meciul următor va fi greu, cu Chen Meng am jucat de multe ori, am pierdut, am și câștigat cu ea. Cu Harimoto nu am mai jucat până acum, dar dacă joc precum azi poate fi un rezultat mare”, a spus Bernadette Szocs, după a doua victorie din Coreea de Sud.