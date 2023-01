Sârbul Milutin Nejic, primele minute şi primele puncte pentru CSM Constanţa

Întăriri pentru echipa masculină de volei CSM Constanţa. Conducerea grupării de pe litoral a perfectat actele de transfer ale lui Milutin Nejic, care va evolua în tricoul alb-albastru în acest retur de sezon al Diviziei A1.Venit de la Partizan Belgrad şi fost jucător la Saint-Quentin Volley, Radnicki Kragujevac, Steaua Roşie Belgrad şi fost component al naţionalei de juniori a Serbiei, Nejic a semnat angajamentul cu CSM Constanţa şi a şi fost folosit în meciul de campionat cu SCM U Craiova.Înalt de 1.80 m, născut pe 10 ianuarie 1996, voleibalistul sârb se află la prima sa experință în eşalonul de elită al României. Acesta poate juca pe postul de extremă / secund.Milutin Nejic a debutat pentru CSM Constanţa chiar sâmbăta trecută, la Sala Sporturilor, atunci când antrenorul Florin Voinea i-a acordat primele minute în Divizia A1. Sârbul a încheiat partida cu SCM U Craiova cu un bilanţ bun: patru puncte realizate, unul din serviciu, şi o recepţie pozitivă de 44%.XXXPrimul meci din noul an şi din returul Diviziei A1 masculine al CSM-ului Constanţa a fost lipsit de surprize. Aşa cum era de aşteptat, SCM U Craiova, o formaţie din Top 4, s-a impus pe litoral, dar a trebuit să se întrebuinţeze serios pe finalurile de set.„Am întâlnit o echipă puternică, SCM U Craiova are pretenţii la medalie anul acesta. Noi poate nu am făcut cel mai curajos meci al nostru, am avut multe erori în momente importante de joc, momente de echilibru, iar acest lucru ne-a costat. Aveam o şansă mult mai mare dacă reuşeam să gestionăm mai bine aceste momente. Din păcate, tinereţea lotului şi-a spus cuvântul, entuziasmul a fost poate mai mare decât posibilităţile lor şi am scăpat printre degete cel puţin un set”, a declarat, la finalul meciului cu SCM U Craiova, antrenorul Florin Voinea.Tehnicianul constănţean este de părere că perspectivele sunt bune, iar echipa trebuie să crească de la meci la meci.„Suntem în obiectiv şi sper să reuşim să avem sincope din ce în ce mai puţine în ceea ce priveşte constanţa pe care o cer echipei. Suntem o echipă tânără, în formare, însă avem potenţial, ne trebuie un joc mai echilibrat.Ne aşteaptă un retur greu, cu meciuri din trei în trei zile, dar suntem capabili să facem faţă calendarului competiţional. Am mari speranţe că putem rămâne în primele opt echipe din campionat”, a mai spus Florin Voinea.Foto: Facebook / CSM Constanţa Volei