Tenis / Simona Halep: "În sfârşit, nu mai am probleme! Roland Garros este turneul meu preferat"

Jucătoarea constănţeană de tenis Simona Halep (30 de ani, 19 WTA) a declarat, la ultima ediţie a Players' Voice, că Roland Garros este turneul său preferat, informează eurosport.fr.„Mă simt mai încrezătoare şi mai ales stau mult mai bine cu sănătatea. În sfârşit, acum nu mai am probleme, nu mai am accidentări grave. Sunt atât de fericită să revin pe teren şi sunt nerăbdătoare să joc fiecare meci, fiindcă vreau cu adevărat să continui să progresez.Roland Garros este turneul meu preferat şi mă simt mereu bine când vin acolo. Va fi puţin diferit, pentru că anul trecut nu am putut veni, aşa că vom vedea. Am nevoie de mai mult timp ca să-mi recapăt încrederea şi mai ales ca să joc meciuri. Sper că voi putea reveni în formă înainte de a merge acolo şi că voi putea profita de asta. Pentru mine, este cel mai bun turneu”, a declarat Simona Halep, care a devenit campioană pe zgura pariziană în urmă cu patru ani.Foto: Facebook / Simona Halep