În urcare două poziţii! Simona Halep a revenit în Top 20 WTA

Jucătoarea constănţeană de tenis Simona Halep a revenit în Top 20 WTA, ierarhie dată publicităţii luni, 16 mai, urcând două poziţii faţă de săptămâna trecută, de pe 21 pe 19. Ea are mari şanse să urce în clasament dacă va obţine rezultate în următoarele turnee, având în vedere că, anul trecut, s-a accidentat la Roma şi a revenit pe teren abia în luna august, aşa că nu are puncte de apărat.România mai are cinci jucătoare în Top 100 WTA: Sorana Cîrstea - 27, Gabriela Ruse - 52, Irina Begu - 62, Jaqueline Cristian - 69 şi Ana Bogdan - 91.Poloneza Iga Swiatek conduce detaşat clasamentul mondial al jucătoarelor profesioniste de tenis, după o serie de cinci titluri câştigate (Doha, Indian Wells, Miami, Stuttgart şi Roma) şi 28 de victorii consecutive, podiumul fiind completat de cehoaica Barbora Krejcikova, campioana en titre de la Roland Garros, şi de spaniola Paula Badosa.În clasamentul de dublu, România are cinci reprezentante în prima sută: Monica Niculescu - 40, Raluca Olaru - 47, Irina Begu - 57, Irina Bara - 59 şi Gabriela Ruse - 87.XXXJucătoarele române de tenis Gabriela Lee-Talabă şi Alexandra Ignatik-Cadanţu au pierdut meciurile susţinute, luni, în prima rundă a calificărilor pentru tabloul principal de simplu al turneului de Grand Slam de la Roland Garros.Lee (26 ani, 151 WTA) a fost învinsă de sârboaica Aleksandra Krunic (29 ani, 117 WTA), scor 7-6 (4), 3-6, 1-6, în timp ce Ignatik (32 ani, 152 WTA) a fost spulberată, scor 1-6, 1-6, de germanca Jule Niemeier (22 ani, 103 WTA).Foto: Facebook / Simona Halep