Cupa "Corneliu Idu" pentru copii şi juniori, în luna iulie, la Mamaia

Pe litoral, sezonul estival 2022 se anunţă extrem de atractiv şi din punct de vedere sportiv. Astfel, pe terenurile de zgură ale Complexului Tenis Club Idu din Mamaia, se vor desfăşura, vara aceasta şi în debutul toamnei, nu mai puţin de şapte turnee, cu participare naţională sau internaţională.Zi călduroasă de luna mai, descindere fulger în Complexul Tenis Club Idu din Mamaia. Pe terenurile de zgură, care arată impecabil, câţiva copilaşi exersau serviciul sub supravegherea antrenorului lor. La recepţie, suntem întâmpinaţi de „omul bun la toate”, care s-a identificat practic cu activitatea clubului, Claudia Vasilache.„Am pregătit, pentru vara aceasta, o serie de turnee interesante, la care vor participa atât jucători din România, cât şi de peste hotare. Sperăm ca vremea să ţină cu noi, iar în tribune să avem un public cât mai numeros, atât constănţeni, cât şi turişti aflaţi în vacanţă la mare”, a declarat, pentru „Cuget Liber”, Claudia Vasilache.Astfel, sezonul de vară la Tenis Club Idu va debuta în data de 10 iunie, odată cu primul serviciu din cadrul Cupei MPG Gold. Competiţia este rezervată amatorilor, iar finalele se vor desfăşura câteva zile mai târziu, în data de 12 iunie.Tot în cursul celei dintâi luni de vară, mai exact în perioada 20-26 iunie, pe zgura din Mamaia vor păşi tinerii jucători participanţi la Juniors Cup Mamaia Idu U16, turneu de Serie 2, extrem de important prin prisma punctelor puse în joc.Cupa „Corneliu Idu” pentru copii şi juniori va reuni, din 16 iulie până pe 22 iulie, tineri jucători la categoriile de vârstă 10, 12 şi 14 ani, fete şi băieţi, iar pentru că suntem la mal de mare, Ziua Marinei Române nu putea trece fără a fi sărbătorită aşa cum se cuvine. Pe 8 august, se vor juca primele partide din cadrul Cupei Marinarilor, turneu naţional de seniori, finalele urmând a se disputa chiar de Sfânta Maria, pe 15 august.Turneul internaţional de veterani International Veterans Champs of Romania „Memorial Corneliu Idu”, Grande 2 ITF Senior, este programată între 22 şi 27 august, acesta finalizând seria de cinci evenimente ale verii.Sezonul însă nu se va încheia în acest punct, pentru că toamna aduce cu sine, în primele două săptămâni ale lunii septembrie, alte două concursuri de top: Cupa MPG Platinum pentru amatori (2-5 septembrie) şi Cupa CELCO, Master naţional de seniori (8-11 septembrie).XXXTerenurile din cadrul Centrului Naţional de Tenis au găzduit, zilele trecute, ediţia din acest an a Selecţiei Naţionale U14 a Federaţiei Române de Tenis, un turneu care a adunat la start cei mai buni jucători români de la această categorie de vârstă.Giulia Safina Popa a câştigat Grupa D cu trei victorii din trei meciuri, pentru ca, în turneul final al fetelor, să reuşească alte trei victorii şi să ocupe în final primul loc.Trei victorii în Grupa A a reuşit şi Yannick Alexandrescu, acesta impunându-se la Selecţie cu două victorii din trei meciuri în turneul final.Foto: Facebook / Tenis Club Idu