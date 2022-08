Tenis / Simona Halep se menţine pe locul şapte în top WTA. Începe US Open!

Jucătoarea constănţeană de tenis Simona Halep se menţine pe locul al şaptelea în clasamentul WTA, ierarhie dată publicităţii luni, 29 august.România mai are încă patru sportive în topul mondial: Sorana Cîrstea a urcat o poziţie şi ocupă acum locul 37, Irina Begu este pe locul 42 (-8), Ana Bogdan, pe locul 69 (-4), iar Jacqueline Cristian, pe locul 77 (-1).Top 5 WTA1. Iga Swiatek (Polonia) 8.605 puncte2. Anett Kontaveit (Estonia) 4.360 p3. Maria Sakkari (Grecia) 4.190 p4. Paula Badosa (Spania) 3.980 p5. Ons Jabeur (Tunisia) 3.920 pÎn ierarhia WTA Race, care contează pentru Turneul Campioanelor, Simona Halep a coborât un loc şi se află acum pe cinci.Constănţeanca o va întâlni, luni, 29 august, în primul tur al US Open, pe ucraineanca Daria Snigur (124 WTA), jucătoare venită din calificări.Programat între 29 august şi 11 septembrie, US Open este ultimul turneu de Grand Slam al anului.La dublu, cea mai bine clasată jucătoare română este în continuare Monica Niculescu - locul 36, în urcare o poziţie.Foto: Facebook / Simona Halep