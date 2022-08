Tenis / Gabriela Talabă-Lee, out de la US Open! O olandeză de 30 de ani a trimis-o acasă

Jucătoarea română de tenis Gabriela Talabă-Lee (27 ani, 137 WTA) a ratat calificarea pe tabloul principal de simplu la US Open, ultimul turneu de Grand Slam al anului.În runda a doua a sesiunii preliminare, românca a fost învinsă, în trei seturi, scor 1-6, 6-3, 3-6, de olandeza Lesley Pattinama Kerkhove (30 ani, 196 WTA), după o partidă care a durat o oră şi 42 de minute.Pentru prezenţa în calificări, Gabriela Talabă-Lee a primit 33.600 de dolari şi 20 de puncte WTA.România are cinci jucătoare acceptate direct pe tabloul principal de simplu la US Open: Simona Halep, cap de serie nr. 7, Irina Begu, Sorana Cîrstea, Jaqueline Cristian şi Gabriela Ruse.Foto: sport.ro