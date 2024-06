Viorel Moldovan este noul preşedinte al echipei Rapid Bucureşti

Fostul internaţional Viorel Moldovan a preluat funcţia de preşedinte al clubului Rapid Bucureşti, lăsată vacantă de Daniel Niculae, după ce i-a expirat contractul în vara acestui an, au anunţat, luni, reprezentanţii grupării giuleştene.„Clubul FC Rapid are plăcerea de a vi-l prezenta pe noul Preşedinte al clubului, un nume important în Giuleşti şi în fotbalul românesc, Viorel Moldovan. Cu o carieră impresionantă, ce include performanţe deosebite atât pe teren, cât şi pe banca tehnică, Viorel Moldovan a demonstrat mereu determinare, profesionalism, fiind şi un om care cunoaşte foarte bine spiritul rapidist. Experienţa sa, atât naţională cât şi internaţională, va aduce un plus de valoare în eforturile noastre de a readuce Rapidul acolo unde îi este locul, în vârful fotbalului românesc. Bine ai revenit acasă, Viorel Moldovan!”, se arată într-un comunicat de presă publicat pe site-ul oficial al FC Rapid.Viorel Moldovan a afirmat că îşi doreşte să construiască o echipă puternică pentru a realiza obiectivele din viitorul sezon al Superlgii.„Sunt mândru şi onorat să fiu preşedintele acestui club, cu o istorie senzaţională în spate, un club important în fotbalul românesc. Îmi doresc să construim o echipă puternică, cu un lot competitiv, pentru a ne îndeplini obiectivele, împreună cu stafful tehnic, cu cel administrativ, cu suporterii noştri. Sper ca toată suflarea rapidistă să fie alături de noi, la acest nou început. Sunt încrezător ca la finalul sezonului 2024/2025 să ne bucurăm împreună de ceea ce am realizat”, a declarat noul preşedinte al Rapidului.Ca jucător, Viorel Moldovan a evoluat în Giuleşti între 2006 şi 2007, marcând 21 de goluri, dintre care 15 în campionat, două în Cupa României şi patru în cupele europene, unul dintre ele chiar în sferturile Cupei UEFA.