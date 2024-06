Viorel Moldovan: „Orice punct la EURO este o realizare extraordinară”

Fostul internaţional Viorel Moldovan a declarat că nu vrea să aibă pretenţii prea mari de la echipa naţională la Campionatul European de fotbal din Germania, precizând că orice punct obţinut la acest turneu final reprezintă o realizare extraordinară.„Grupa României e puternică şi grea şi chiar putea să fie şi mai puternică, dar e clar că pe hârtie favoritele din grupa noastră sunt Belgia şi Ucraina, ţinând cont de valoarea jucătorilor pe care îi au în lot. După care, ne putem considera la un nivel cu Slovacia. Însă în fotbal totul este posibil. Nu vreau să mă gândesc, să mă încarc, să am pretenţii prea mari de la echipa noastră naţională. Vreau să fiu realist şi echilibrat. Suntem unde suntem, ştim valoarea jucătorilor noştri şi consider că orice punct obţinut la acest Campionat European este o realizare extraordinară pentru echipa noastră naţională”, a afirmat Moldovan.Participant la patru turnee finale cu prima reprezentativă, Moldovan speră ca România să fie surpriza acestui Campionat European.„Ca să te gândeşti la şansele de a trece de faza grupelor depinde cum începi. Adică e foarte important meciul cu Ucraina, pe care nu trebuie să îl pierdem. Până la urmă, fiecare are şansa lui, indiferent de numele adversarului pe care îl are în faţă. Am mai spus-o, s-au văzut multe în fotbal şi s-au întâmplat şi mai multe. Mai ales la turneele finale. De multe ori pot apărea surprize şi de ce să nu fim noi acea surpriză. Oricum, trebuie să avem un nivel clar mai ridicat comparativ cu ceea ce am arătat în preliminariile EURO 2024”, a explicat fostul atacant.