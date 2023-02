Volei / CS Dinamo Bucureşti, ultima echipă calificată în turneul Final Four al Cupei României

Echipa masculină de volei CS Dinamo Bucureşti este ultima calificată în turneul Final Four al Cupei României.Învingătoare cu scorul de 3-0 în partida tur, Dinamo avea nevoie de un set în returul de de la Zalău, pentru a-și obține biletele pentru turneul Final Four. Iar obiectivul a fost atins destul de repede, bucureștenii câștigând primul act cu 25-15. Apoi, partida a reprezentat un bun prilej pentru ambii antrenori de a-și testa jucătorii. Victoria a revenit cu scorul de 3-2 (25-15, 26-28, 23-25, 25-21, 15-12) dinamoviștilor. Autor a 21 de puncte, Oleksandr Buzduhan a fost cel mai bun marcator al partidei, informează Federaţia Română de Volei.CS Dinamo s-a alăturat celorlalte trei formații deja calificate în turneul Final Four: Arcada Galați (deținătoarea trofeului), CSA Steaua Bucureşti și SCMU Craiova.Turneul Final Four al Cupei României va avea loc în zilele de 18 și 19 martie, la Sala Sporturilor „Dumitru Popescu Colibași” din Brașov. Pe 17 martie, vor avea loc antrenamentele oficiale.