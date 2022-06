Workshop despre antrenamentul sportiv şi lecţia de educaţie fizică în context pandemic

Facultatea de Educaţie Fizică şi Sport (FEFS) din cadrul Universităţii „Ovidius” din Constanţa organizează, marţi, 14 iunie, de la ora 11.00, la sediul facultăţii, workshopul cu tema „Aspecte privind antrenamentul sportiv modern şi lecţia de educaţie fizică în context pandemic”.„Workshopul organizat sub patronajul Ministerului Educaţiei - Programe extracurriculare 2022 se adresează studenţilor şi masteranzilor FEFS şi are ca scop formarea competenţelor de cercetare ştiinţifică pentru consolidarea performanţelor şi creativităţii specialiştilor din domeniul Ştiinţei Sportului şi Educaţiei Fizice”, a transmis conf. univ. dr. Teodor Dragoş, coordonatorul evenimentului.La eveniment, s-au înscris peste 100 de participanţi, prelegerile urmând a fi susţinute de specialişti din domeniu, precum conf. univ. dr. Teodor Dragoş, prof. dr. Elvira Nica, prof. dr. Nicolae Forminte, prof. Cristian Cămui, prof. univ. dr. Adrian Aron şi renumitul înotător în ape deschise Avram Iancu, distins de către organizaţia World Open Water Swimming Association cu titlul mondial „Performance of the Year (2021)”.XXXStudenţii Facultăţii de Educaţie Fizică şi Sport din Constanţa au avut posibilitatea de a-şi demonstra abilităţile atletice, spiritul de echipă şi concentrarea în cadrul celei de-a IV-a ediţii a Festivalului Naţional al Sporturilor Nautice şi pe Plajă, eveniment desfăşurat la Techirghiol, unde s-au clasat pe podium în competiţiile de volei, rugby şi handbal pe plajă, dar şi la întrecerea de caiac - bărbaţi.Foto: Facebook / Facultatea de Educaţie Fizică şi Sport