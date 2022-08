Revolut lansează o versiunie dedicată copiilor și adolescenților

Anterior denumit Revolut Junior, Revolut <18 le va oferi tinerilor utilizatori şi ocazia de a-şi exersa creativitatea prin personalizarea cardurilor pe care le deţin, design-ul acestora putând fi îmbogăţit cu desene, texte şi emoji.Folosind sisteme de securitate care acoperă procesele etapă cu etapă şi funcţii de control al cardurilor din aplicaţie, tinerii deţinători de conturi Revolut îşi pot urmări în siguranţă activitatea de pe smartphone şi pot primi alerte instantanee de cheltuieli pentru a respecta bugetul. De asemenea, aplicaţia încurajează tinerii să îşi formeze obiceiuri financiare sănătoase, cum ar fi să-şi seteze obiective de economisire. În plus, o notificare instantanee este trimisă pe telefonul părintelui sau tutorelui atunci când este utilizat cardul <18 ani.Părinţii şi tutorii pot stabili o "zi de plată" obişnuită pentru a vira banii de buzunar, dar pot şi să stabilească provocări la a căror îndeplinire juniorul va primi recompense. Pentru activităţile realizate alături de prieteni, o funcţionalitate nou introdusă le va permite adolescenţilor să facă transferuri personale de fonduri cu alţi utilizatori Revolut <18, conform Agerpres."Suntem încântaţi să le prezentăm clienţilor actuali şi viitorilor utilizatori produsul Revolut <18. Noua cromatică şi design-ul proaspăt vin în întâmpinarea unei diversităţi de gusturi şi pretenţii, specifice vârstelor cărora li se adresează acest produs. Le-am cerut clienţilor să îşi spună părerea în legătură cu modalităţile prin care am putea să facem produsul nostru pentru tineri mai uşor de personalizat şi mai aproape de modul în care generaţiile tinere se exprimă prin design. De aceea, am dat o tentă mai matură noului card şi aplicaţiei Revolut <18, făcând din acesta un produs care evoluează în acelaşi timp cu utilizatorii", a declarat Tara Massoudi, General Manager pentru Produsele Premium Revolut. Citeşte mai departe...