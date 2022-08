Acțiune pentru prevenirea furturilor din autoturisme, în stațiunea Mamaia

În noaptea de joi spre vineri, 18 spre 19 august, polițiști din cadrul Poliției stațiunii Mamaia împreună cu jandarmi din cadrul Grupării de Jandarmi Mobilă „Tomis” Constanța au desfășurat o acțiune pe linia prevenirii și combaterii furturilor din autoturisme. Astfel, au fost legitimate peste 30 de persoane. În urma activităților, polițiștii au aplicat 7 sancțiuni contravenționale, în valoare totală de aproximativ 3.000 de lei, toate la Legea nr. 61/1991.Potrivit polițiștilor, principalele moduri de operare folosite de infractori: forţarea mecanică a încuietorilor, spargerea geamurilor, furtul componentelor exterioare (oglinzi, ornamente, embleme, proiectoare, roţi etc.). În ultimii ani, pe fondul progresului tehnologic, a început să se dezvolte un nou mod de operare, bazat pe dispozitive electronice care acţionează asupra sistemelor de închidere centralizată a autoturismului. „Nu lăsaţi la vedere, în interiorul maşinii, diferite bunuri de valoare (dispozitive antiradar, sisteme GPS, genţi, borsete, aparatura electronică, etc.) chiar dacă lipseşti pentru scurt timp. În staţiile de alimentare cu carburanţi, pe timpul achitării contravalorii combustibilului, acţionaţi sistemul de închidere a uşilor. Pe perioada deplasării cu autoturismul (în special persoanele de sex feminin) acţionaţi sistemul de închidere al uşilor (astfel veţi evita să fiţi deposedaţi la semafor de geanta ce se află în interiorul maşinii). Când părăsiţi autoturismul, geamurile trebuie să fie întotdeauna închise complet. Pe toate roţile autoturismului fixaţi dispozitive antifurt. Inscripţionaţi numărul de înmatriculare al autoturismului pe obiecte uşor demontabile (casetofoane, baterii, componente exterioare etc.). Acestea vor fi mai dificil de valorificat de către hoţi. Atunci când părăsiţi autoturismul şi acţionaţi închiderea centralizată, asiguraţi-vă că portiera s-a închis. Cu ajutorul dispozitivelor electronice, infractorii pot bloca închiderea centralizată, chiar dacă pare că telecomanda a activat-o. Pentru eventuale reparaţii, nu vă adresaţi atelierelor neautorizate sau meşterilor ocazionali. Se pot face mulaje după chei sau puteţi rămâne fără componente care funcţionau foarte bine”, au arătat polițiștii.