A murit un important manager de media

Fostul director al Ringier România, Mihnea Vasiliu, a murit la 57 de ani. Potrivit primelor informații, i s-a făcut rău în holul unui hotel din București.







„La data de 27 iulie a.c., în jurul orei 14.25, Direcția Generală de Poliție a Municipiului București – Secția 2 a fost sesizată, prin apel 112, cu privire la faptul că, în zona recepției unui hotel din Sectorul 1, un bărbat, în vârstă de 57 de ani, ar fi acuzat stări de rău. La fața locului s-au deplasat polițiștii, precum și un echipaj medical care a constatat decesul persoanei. În vederea stabilirii cauzelor și condițiilor în care s-a produs decesul, cercetările au fost preluate de Parchetul de pe lângă Tribunalul București și Serviciul Omoruri.

Trupul neînsuflețit urmează a fi transportat la INML, în vederea efectuării necropsiei”, se arată într-un comunicat al Poliției.







Mihnea Vasiliu a părăsit Ringier România pe 7 iulie, după 12 ani de colaborare. Compania deține în România, printre altele, Libertatea, Gazeta Sporturilor, Unica și Avantaje.

El și-a anunțat plecarea din compania Ringier România prin intermediul unui mesaj intern, în care spunea că dorește să se retragă pentru a explora noi oportunități.







„Am ajuns într-un punct al carierei mele în care vreau să explorez noi oportunităţi. Îmi anunţ decizia de a mă retrage din poziţia pe care o ocup în cadrul acestei companii extraordinare. De-a lungul anilor, am avut privilegiul de a lucra cu o echipă de oameni talentaţi. Împreună, am depăşit provocări, am sărbătorit etape importante şi am deschis calea succesului”, a transmis, pe 7 iulie, Mihnea Vasiliu.







Mihnea Vasiliu avea o experienţă de peste 30 de ani în managementul de media.

A început în 1992 ca reporter special la Cotidianul, apoi a fost numit CEO al Media Pro România, grup care îngloba operaţiunile de publishing, tipografie, cinema, producţie TV şi distribuţie. A fost timp de 14 ani în fruntea companiei fondată de omul de afaceri Adrian Sârbu.







În 2007 s-a alăturat grupului Realitatea Caţavencu, ca director adjunct, în „era” Sorin Ovidiu Vântu. Realitatea Caţavencu însemna, pe lângă postul de ştiri Realitatea TV, primul lansat în România, şi Academia Caţavencu, Radio Guerrila, The Money Channel, agenţia de presă NewsIn, ziarele Business Standar şi Cotidianul şi Romantica, postul la care s-a mutat Teo Trandafir cu emisiunea sa după plecarea de la Pro TV.







Mihnea Vasiliu a făcut parte din echipa de management al Realitatea Caţavencu timp de patru ani, până s-a alăturat Ringier România, în calitate de general manager.