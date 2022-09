Adaugă o notă magică locuinței tale cu noile șeminee de apartament 3D LED

Pornind de la vechea soba pe lemne din casa caldă a bunicilor de la țară, soluțiile de încălzire au evoluat și ele odată cu timpul adaptându-se mereu cerințelor tot mai sofisticate și a nevoilor noastre specifice. Grație experților din domeniul soluțiilor termice care au reușit cu pasiune și dedicare să inoveze constant și să aplice cu succes cele mai actuale tehnologii, PEFOC are posibilitatea să vă prezinte astăzi, una dintre cele mai inteligente și confortabile soluții care îți poate oferi senzația unui șemineu veritabil chiar și într-un apartament la bloc.Este vorba despre șemineele electrice cu tehnologie 3D LED. Confortabile de utilizat datorită telecomenzii, timerului, afișajului reglabil și al termostatului încorporat, șemineele electrice 3D, reușesc să suplineze și să reproducă cu succes, atmosfera feerică, tipică unui șemineu tradițional pe lemne, dar care se bucură de prețuri semnificativ mai mici și de posibilitatea de a fi amplasate aproape oriunde în locuința ta.Acest articol este dedicat pasionaților de tehnologie care, în sfârșit, pot să își procure o soluție de încălzire cu adevărat revoluționară și care se potrivește perfect într-o locuință în stil hi-tech. Ca să nu ne mai lungim cu vorba, în rândurile de mai jos, vă vom prezenta cele mai importante avantaje și beneficii ce reușesc să pună șemineele electrice, în topul celor mai îndrăgite dispozitive pentru decor și acel plus de confort caloric de acasă.În primul rând, consumul redus de energie cifrat în jurul valorii de 11 kw/oră, necesar funcționării acestui semineu electric de perete este datorat în mare parte, tehnologiei speciale 3D LED. Grație acestei inovații tehnologice, se reduce drastic consumul de energie electrică, garantându-vă de asemenea, obținerea unei ambianțe plăcute în timp ce economisiți bani, prețurile fiind mult mai accesibile decât ale unui șemineu clasic.Mai mult decât atât, afișajul digital automat care se activează intermitent, o dată la 5 secunde, asigură acel plus de confort pe care îl aștepți de la un dispozitiv inteligent. Șemineele 3D vin echipate cu telecomandă și beneficiază în componența lor, de un panou de control pentru ca tu să poți controla alternativ funcțiile acestuia. Invitații tăi vor fi pur și simplu fascinați de cele 125 de combinații de culori și efecte ale flăcărilor ce vor reuși să reproducă din punct de vedere vizual, senzația unui foc care arde mocnit în usa soba din casa de la țară.Un alt beneficiu este reprezentat de către termostatul digital montat pe fiecare șemineu electric din gama profesioniștilor PEFOC, ce permite afișarea numerică a temperaturii. Datorită tehnologiei de fabricare a produsului, acesta poate fi folosit pentru design sau poate genera surplusul de căldură de care ai nevoie într-o încăpere de până la 37 m2. Așa că, pe lângă latura sa decorativă, aceste șeminee nu punctează doar la “prezența scenică“, dar pot fi și extrem de practice.Nu puteam uita să menționăm că, șemineele electrice 3D din oferta PEFOC sunt echipate cu un timer, ce poate fi setat într-un interval cuprins între 30 de minute și până la 9 ore. De asemenea, luminozitatea poate fi setată pe 5 nivele diferite, oferindu-ți posibilitatea de a obține luminozitatea ideală în funcție de preferințele tale și de ambianța pe care ți-o dorești în locuința ta. La fel de utilă este și setarea vitezei flăcărilor, reglabile în 5 trepte de putere, pentru un plus de autenticitate și experiențe senzoriale, tipice unui șemineu rustic.Pentru și mai multe detalii despre modelele noastre de șemineu electric, dar și despre alte soluții de încălzire disponibile în stocul propriu, precum: șeminee și sobe clasice pe lemne, gaz sau bioethanol, nu ezita să te așezi în confortul canapelei tale și să vizualizezi gama completă, disponibilă pe site-ul oficial www.pefoc.ro unde vei intra în contact direct cu specialiștii noștri care te vor îndruma cu atenție, numai către varianta de încălzire ideală căminului tău.