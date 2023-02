Actorul american Alec Baldwin a pledat nevinovat la acuzaţia de omor prin imprudenţă după o împuşcătură mortală pe platoul de filmare al filmului „Rust” în 2021, relatează AFP.El urma să se prezinte în instanţa vineri, dar, facându-şi cunoscută poziţia în scris instanţei, nu va fi prezent la această audiere.Procurorii care anchetează responsabilitatea actorului Alec Baldwin într-o împuşcătură mortală pe platoul de filmare al filmului „Rust” în 2021 au renunţat să-l judece pe actor pentru circumstanţă agravantă.Alec Baldwin este urmărit penal în New Mexico pentru omor prin imprudenţă şi riscă o pedeapsă de 18 luni de închisoare, la fel ca armuriera Hannah Gutierrez-Reed. El risca până la cinci ani de închisoare dacă era găsit vinovat de neglijenţă în formă agravantă.Aceasta circumstanţă agravantă a fost contestată de avocaţii săi, pe motiv că se invocă o lege din New Mexico care nu era în vigoare în momentul tragediei. În cele din urmă, procurorii au renunţat la această circumstanţă pentru a nu pierde timpul, potrivit acestora.La data de 21 octombrie 2021, filmarea care avea loc într-o fermă din New Mexico (sud-vest) a luat o turnură tragică după ce Alec Baldwin a acţionat o armă despre care se presupunea că ar conţine doar gloanţe oarbe, însă un proiectil real a ucis-o pe directoarea de imagine Halyna Hutchins, în vârstă de 42 de ani, şi l-a rănit pe regizorul peliculei, Joel Souza.