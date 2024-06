Anca Molnar, make-up artistul vedetelor, a murit, la 35 de ani. Cum a descoperit că are cancer

Acela a fost momentul în care a decis să meargă la medic şi acolo a primit un diagnostic devastator: tumoare pe creier. A fost operată de două ori, însă boala nu cruţat-o.







„Am venit, am trăit frumos și am plecat spre o altă lume. Am luptat cum am știut mai bine și cu toate puterile mele… Până la ultima picătură de speranţă. Vă las în suflet mulțumirea pentru cât de frumoasă mi-a fost viața și zâmbetul meu să vă rămână mărturie că am trăit-o din plin. Mi-am dorit de atâtea ori să iau telefonul în mână pentru ultima dată și să vă las un ultim îndemn: trăiți frumos și trăiți din plin! Eu, Anca Molnar am plecat… Acasă. Dar de acolo, voi continua să vă veghez mereu!", este mesajul emoţionant transmis de Anca Molnar pe Instagram.







Anca Molnar va fi înmormântată mâine. Dumnezeu să o ierte!



„Ştiu că am lipsit din nou, dar promit, când îmi revin din această stare vă voi povesti", spunea Anca Molnar, recent, într-o postare pe Instagram.La început, make-up artista nu a acordat importanță durerilor de cap, considerându-le banale. Însă, în timp, durerile au devenit atât de severe încât nu mai putea să-și desfășoare activitatea.