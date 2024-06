Asociația Patronală RESTO anunță schimbări în conducere: Corina Martin, noul președinte RESTO

Asociația Patronală RESTO anunță miercuri, 12 iunie, că Lucian Cristian Tudose a demisionat din funcția de președinte Executiv.







"Am fost onorat să fac parte din această echipă extraordinară și să contribui la realizările noastre comune. Decizia de a demisiona nu a fost una ușoară, dar este necesară pentru a mă concentra pe noi provocări și oportunități personale. Am încredere că asociația va continua să prospere sub noua conducere și că va rămâne fidelă valorilor și obiectivelor noastre comune" a declarat Lucian Cristian Tudose.







În urma propunerii Consiliului Director și a votului membrilor Asociației, desfășurat astăzi, noul președinte RESTO pentru mandatul 2024 - 2026 este Corina Martin. Cu peste 30 de ani de experiență profesională exclusiv în domeniul ospitalității, Corina Martin a deținut anterior mai multe poziții de leadership, între care președinte A.N.A.T. Regiunea Sud-Est (2005 - 2009), președinte A.N.A.T. România (2009 - 2013), președinte Asociația LITORAL - DELTA DUNĂRII (2007 - 2017), președinte Federația Asociațiilor de Promovare Turistică din România (FAPT) (2010 - 2020), fondator și președinte de Onoare RESTO Constanța, vicepreședinte și secretar general F.P.I.O.R. (2022 - prezent).







"Le mulțumesc tuturor colegilor mei membri RESTO și celor trei președinți alături de care am lucrat încă de la fondarea celui mai mare Patronat din HORECA din România, ceea ce este astăzi RESTO Constanța. Conform deciziei Consiliul Director și voturilor membrilor RESTO, îmi asum cu responsabilitate susținerea și încrederea pe care mi-o acordă în număr atât de mare și continui în misiunea mea de a dezvolta industria ospitalității la Constanța și în România, de a susține interesele operatorilor HORECA, dar și de a promova și dezvolta Litoralul și România ca destinații turistice," a spus Corina Martin, la preluarea conducerii RESTO Constanța.