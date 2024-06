"Apa de pe litoralul bulgăresc al Mării Negre este excelentă", spune ministrul Turismului

Toate testele efectuate pe mostrele de apă de mare prelevate de-a lungul coastei bulgare a Mării Negre dovedesc că aceasta are o calitate excelentă, au declarat joi, în oraşul de coastă Shkorpilovtsi, ministrul Turismului, Evtim Miloshev, ministrul Mediului şi Apelor, Petar Dimitrov, şi ministrul Sănătăţii, Galya Kondeva.







Exact în urmă un an, pe 6 iunie, a venit ştirea că distrugerea barajului "Nova Kakhovka" din Ucraina va duce şi la poluare pe coasta noastră de la Marea Neagră, a declarat ministrul Miloshev. Potrivit acestuia, această ştire falsă a afectat negativ sezonul în Bulgaria. De aceea, el şi alţi doi miniştri s-au adunat joi pentru a asigura că apa este curată şi că oaspeţii sunt bineveniţi pe coasta Mării Negre, care în acest an are un număr record de plaje cu steaguri albastre.







Ministrul Dimitrov a adăugat că verificările privind curăţenia apei de mare în afara zonelor de îmbăiere sunt continue. Până acum, nu au fost detectate abateri de la standardele de calitate. El a subliniat, de asemenea, că structurile Ministerului monitorizează continuu prezenţa deversărilor ilegale în mare şi că, dacă acestea sunt detectate, se iau măsuri imediat, potrivit agenției bulgare BTA.







Ministrul Kondeva a adăugat că Inspectoratele Regionale de Sănătate din ţară monitorizează continuu calitatea apei de îmbăiere din mare, cu accent pe indicatorii microbiologici. De asemenea, se prelevează mostre atunci când sunt primite alerte. Ea a subliniat că în regiunea Varna există 23 de zone de îmbăiere. Calitatea apei în 22 dintre acestea este excelentă, doar plaja de sud din Varna are calitatea "bună". Informaţia a fost confirmată de directorul Inspectoratului Regional de Sănătate - Varna, prof. Tsonko Paunov.







Şeful Directoratului Bazinului "Regiunea Mării Negre" din Varna, Yavor Dimitrov, a adăugat că până acum nu au fost detectate deversări ilegale în mare pe teritoriul său. Monitorizarea apei nu arată abateri de la standardele de calitate.