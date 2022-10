Apar noi mărturii șocante despre medicul de la Polizu acuzat că a lăsat bebeluși prematuri să moară

O femeie povesteşte că, în urmă cu 11 ani, acest medic i-ar fi cusut uterul de abdomen. Pacienta s-a confruntat timp de cinci ani cu dureri atroce, până când a descoperit ce problemă avea și a fost supusă unei alte intervenţii chirugicale.



O altă mamă care a născut la termen în anul 2018 a povestit că la naştere, medicul Florian Robe, i-a scăpat în cap fetiţa nou născută, norocul copilului fiind că nu a căzut direct pe podea.







„În urmă cu 11 ani eram însărcinată cu băiatul. Eu nu am avut doctor care să mă asiste şi am mers la Polizu. Acolo m-a luat domnul doctor Robe Florian şi am născut cu dânsul. Pe timpul acela era medic rezident, din câte ştiu eu. Am venit acasă după o săptămână şi am început să am dureri foarte, foarte mari de burtă. Timp de cinci ani am umblat prin spitale, nimeni nu îmi spunea ce am. Într-un final, am mers la CFR 2 şi acolo am dat de o doctoriţă, nu are rost să-i dau numele, care la prima ecografie mi-a spus că am uterul cusut de burtă. Aveam dureri îngrozitoare, nopţile nu le dormeam. Zi de zi aveam dureri mari. Am cerut doamnei doctor să-mi dea şi mie ce am avut, că am avut uterul cusut de burtă şi din păcate, dânsa nu a vrut şi a scris că am avut sarcină extrauterină. Dacă îmi dădea la mână atunci ce am avut, puteam să fac şi eu ceva”, a declarat ea













Apar noi mărturii despre medicul de la Polizu, Florian Robe, acuzat că a lăsat o fetiță născută prematur să moară, potrivit Stirileprotv