Numărul ofertelor de pe piața terenurilor agricole din județul Constanța e în declin

Piața terenurilor agricole din județul Constanța s-a contractat, volumul ofertelor reducându-se dramatic. Dacă pe data de 19 septembrie 2022, au fost lansate 192 de oferte de vânzare, pentru o suprafață totală de 223,215 hectare, cu un preț cumulat de 9.301.622 de lei, pe 7 octombrie numărul ofertelor a coborât la 40, pentru o suprafață de numai 55,2092 hectare, cu un preț total de 2.022.398 de lei.Ofertele publicate pe site-ul Direcției Agricole Constanța cuprind loturi de teren cu suprafețe cuprinse între 500 de metri pătrați și 12,20 hectare. Unii dintre vânzători au divizat oferta în loturi mai mici, în speranța că astfel vor găsi, mai repede, cumpărători.Dacă pe 19 iulie 2022 prețul mediu al terenurilor agricole scoase la vânzare în acea zi era de 3,01 lei pe metru pătrat, iar pe 19 septembrie urcase la 4,17 lei pe metru pătrat, pe data de 7 octombrie a coborât la 3,66 lei pe metru pătrat.Prețurile din ziua de 7 octombrie 2022 variază între 0,40 lei pe metru pătrat în extravilanul localității Deleni și 296,91 lei pe metru pătrat în extravilanul localității Corbu. Eu am mari îndoieli că între respectivele terenuri agricole sunt diferențele de productivitate atât de mari.Existența acestor oferte este dovada că agricultura nu mai reprezintă o afacere pentru mulți dintre micii proprietari de terenuri, care se grăbesc să vândă. Ce să facă cu pământul? Să-l țină pârloagă? Nu-i mai binesă-l cumpere cine are puterea să-l lucreze?Mulți dintre micii proprietari de terenuri agricole sunt prea bătrâni să mai muncească pe câmp. Alții, plecați pe alte meleaguri ale țării sau la muncă peste hotare, nu au ce face cu pământul moștenit din bătrâni și vor să scape de el. În plus, lipsa irigațiilor, a forței de muncă, dar mai ales prețurile foarte mici de achiziție a produselor agricole oferite de samsari i-au convins pe mulți dintre ei să vândă cât mai repede.În cele ce urmează, vă prezentăm cele mai interesante oferte de vânzare lansate pe data de 7 octombrie 2022:În localitatea Aliman: 0,05 ha – 325 de lei; 0,10 ha – 650 de lei; 0,1207 ha – 784 de lei; 0,19 ha – 1.235 de lei; două terenuri a câte 0,2053 ha cu 1.334 de lei fiecare; 0,2094 ha – 1.361 de lei; 0,31 ha – 2.015 lei; două terenuri a câte 0,40 ha cu 2.600 de lei fiecare; 0,4493 ha – 2.920 de lei; două terenuri a câte 0,50 ha cu 3.250 de lei fiecare; 0,94 ha – 6.110 lei; 0,95 ha – 6.175 de lei; 1,04 ha – 6.760 de lei; 1,05 ha – 6.825 de lei; 1,07 ha – 6.955 de lei; 1,44 ha – 8.659 de lei; 2,29 ha – 14.885 de lei;În localitatea Gârliciu: 0,28 ha – 7.000 de lei; 0,40 ha – 10.000 de lei; 0,96 ha – 24.000 de lei; 1,8280 ha – 45.700 de lei;În localitatea Lipnița: 1,40 ha – 24.500 de lei; 1,60 ha – 56.000 de lei;1,88 ha – 65.800 de lei; 5,00 ha – 150.000 de lei;În localitatea Amzacea: 0,5625 ha – 14.062 de lei; 0,5625 ha – 14.200 de lei; 0,80 ha – 20.000 de lei; 1,80 ha – 45.000 de lei;În localitatea Deleni: 0,2055 ha – 822 de lei; 3,10 ha – 43.400 de lei;În localitatea Corbu: 1,50 ha – 51.700 de lei; 2,60 ha – 719.558 de lei;Alte oferte: în localitatea Negru Vodă - 5,00 ha cu 235.000 de lei; în Nicolae Bălcescu - 2,00 ha cu 73.698 de lei, în Săcele - 12,20 ha cu 330.431 de lei.