Oil Terminal eliberează un teren din vecinătatea Gării Constanța pentru un proiect rezidențial și energetic

Aflată în cel de-al 124-lea an de existență, Oil Terminal din Constanța este una dintre companiile strategice ale României. Operatorul portuar prestează servicii de primire, depozitare, condiționare și livrare a țițeiului, produselor petroliere, chimice și petrochimice, precum și a altor materii prime pentru import, export și tranzit. Prin terminalul petrolier se derulează peste 50% din importurile, exporturile și tranzitul de hidrocarburi și produse petrochimice lichide ale țării.Compania Oil Terminal este, totodată, una dintre firmele profitabile în care statul este acționar majoritar, deținând 59,6222% din capitalul social. În anul 2021, a realizat venituri totale de peste 214,099 milioane de lei, în creștere cu 10,44% față de anul precedent, obținând un profit brut de 7,815 milioane de lei, mai mare cu 46,20% față de cel din 2020. Din 2008, de când îi monitorizez evoluția, Oil Terminal a încheiat toți anii cu rezultate financiare pozitive.Compania constănțeană are în componenţă trei depozite, cu o capacitate totală de înmagazinare de 1,4 milioane de metri cubi, din care:- secţia patformă nord are capacitatea de aproximativ 400.000 de metri cubi și este utilizată pentru a depozita țiţei, păcură și VGO;- secţia platformă port, situată în incinta portului Constanța, în dana 69, are capacitatea de depozitare de aproximativ 102.000 de metri cubi, fiind destinată pentru stocarea produselor petroliere și chimice;- secţia platformă sud, cu capacitatea de aproximativ 910.000 de metri cubi, este folosită pentru a depozita ţiţei, benzină, motorină și păcură.Un nou rezervor de mare capacitateStructura bazei sale de depozitare se va modifica în viitorul apropiat. În baza strategiei proprii de dezvoltare, Oil Terminal a început construcția unui rezervor cu capacitatea de 55.000 de metri cubi, în secția platformă sud, care este situată în afara orașului Constanța. Noua investiție va permite transferul către acesta a activității din secția platformă nord (corp A și corp B), care este situată în interiorul municipiului Constanța.Terenul eliberat, cu suprafața de 38 de hectare, se află în vecinătatea Gării CFR Constanța și dispune de numeroase facilități: conexiunea la rețelele de apă, canalizare, electricitate și gaze, precum și la infrastructura publică rutieră și feroviară.Pentru terenul eliberat, compania are în vedere următoarele idei de investiții:- construirea de ansambluri de locuințe, inclusiv locuințe verzi, prin integrarea tehnologiilor inovatoare de producere a energiei verzi din resurse regenerabile (energie solară);- construirea de hoteluri, spații de birouri pentru sectorul privat și public, spații de retail și logistică, sisteme de soluții integrate de imobile compuse din spații de birouri, comerciale și locuințe de tip condominiu, săli de conferințe, săli de practicare a sporturilor de performanță și de masă, spații recreaționale, spații verzi și parcări;- construirea unui parc fotovoltaic și integrarea tehnologiilor inovatoare de producere a energiei verzi în dezvoltarea edilitară urbanistică.Compania consideră că implementarea unor astfel de proiecte va conduce la rentabilizarea terenului și obținerea unor venituri constante, pe termen mediu și lung, care să asigure dezvoltarea celorlalte activități ce țin de obiectul său principal de activitate.Pe data de 26 septembrie 2022, acționariatul a luat o primă decizie privind aceste proiecte, aprobând structura de garanții imobiliare aferentă creditului de 98.429.274 lei contractat în vederea construirii rezervorului de 55.000 de metri cubi din secţia platformă sud.