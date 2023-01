Bill Gates susține că vom mânca mai multă „carne falsă” în viitor: „Totul se reduce la bani”

Cofondatorul și filantropul Microsoft Bill Gates face din nou afirmații controversate legate de „mâncarea viitorului”, pe care omenirea va ajunge să o consume. Acesta s-a declarat optimist în privința consumului de „carne falsă” în viitor, în timpul sesiunii sale anuale Ask Me Anything (Întreabă-mă orice) pe Reddit.



Miliardarul în vârstă de 67 de ani a răspuns la o serie întreagă de întrebări pe diverse teme puse de utilizatorii platformei Reddit, inclusiv despre climă și veganism, relatează Business Insider.



„Există companii care produc „carne de vită” în moduri noi și oameni care lucrează să folosească în continuare vacile, dar să reducă emisiile de metan. Cred că în cele din urmă aceste produse vor fi foarte bune, chiar dacă ponderea lor este mică astăzi”, a scris Gates într-unul din răspunsurile date la întrebările internauților.



Gates nu este la prima afirmație de acest fel, legată de carnea sintetică. În urmă cu doi ani, miliardarul spunea că este necesar ca cele mai bogate țări să treacă la consumul de „carne de vită 100% sintetică” pentru a ajuta la combaterea schimbărilor climatice.

Bill Gates face o nouă previziune legată de „mâncarea viitorului”. Miliardarul susține că alegerea cărnii sintetice va fi impusă, natural, de costurile enorme pentru procesarea cărnii animale și pentru a reduce emisiile de carbon, una din cauzele schimbărilor climatice, potrivit Realitatea