Ce pot găsi medicii români, care doresc să se întoarcă acasă, la Ovidius Clinical Hospital

Exodul forței de muncă înalt calificate din România, incluzând-o și pe cea din domeniul medical, este un fenomen pe care îl trăim și îl resimțim acut în ultimele decenii, în special după aderarea țării noastre la Uniunea Europeană. Dar, este o piață de muncă liberă, cu oportunități diverse. Oferta de locuri de muncă este variată și diferențele sunt făcute de condițiile care însoțesc jobul. Bătălia se dă, desigur, pentru cei mai buni dintre cei buni. Și de aici trebuie să plecăm, ca să atragem sau să păstrăm forța de muncă înalt calificată: de la oferte competitive cu piața vestică. Iar medicii și asistenții medicali, sunt foarte sensibili la condițiile de muncă oferite, care nu se rezumă doar la venitul financiar!“La Ovidius Clinical Hospital, mergem în atragerea de personal pe câteva căi deja cunoscute și testate de către noi, beneficiind și de un atu major: suntem cel mai mare spital privat din Sud-Estul României, dotat cu tehnică medicală de top și un cadru general competitiv cu Vestul.Apoi Constanța e, totuși, un oraș viu, în care există oportunități de locuri de muncă și dezvoltare. În caz particular, legat de domeniul sănătății, beneficiem și de avantajul Universității „Ovidius” care are în componență și Facultate de Medicină Generală. O parte dintre medicii noștri sunt profesori și astfel putem să ne selectăm viitorii medici direct de pe băncile facultății. “ a declarat Adrian Mociu, Director Executiv Ovidius Clinical HospitalOCH e pe piața medicală dobrogeană din 2014 și are renumele performanței în sectorul medical, testat de timp, garantat de reușitele chirurgicale și medicale, de părerile pacienților și de cele ale angajaților și colaboratorilor noștri. E un spital privat care are ca acționari medici, persoane competente și conștiente de ce își doresc de la propria instituție medicală. Acești medici nu sunt doar acționari, au rămas la profesiunea pentru care au depus jurământul lui Hipocrate și intră în cabinet, ori în sala de operație, făcând performanță medicală în condițiile dorite, apoi puse în practică. Iar asta este un mare avantaj.“Ovidius Clinical Hospital este primul spital multidisciplinar privat din Sud-Estul României și totodată cea mai mare investiție privată în sănătate din această zonă geografică a țării, din 1989 până azi – un total de 38 milioane euro. Doar pentru noile centre medicale inaugurate în aprilie anul acesta, de Oncologie și Radioterapie OCH și de Cardiologie Intervențională și Chirurgie Cardiovasculară OCH, dar și pentru extinderea serviciului nostru de imagistică medicală, cunoscut și recunoscut în zonă, am investit peste 8 milioane de euro în aparatură medicală.Mai mult, chiar de când am decis extinderea și zonele de dezvoltare, am căutat să ne asigurăm că vom avea personalul calificat necesar.La OCH am reușit să convingem medici români plecați să se întoarcă acasă. Am identificat foști studenți, dobrogeni de-ai noștri, cu legături puternice încă acasă („stimulentul” prin excelență!) , care au făcut carieră în afară – Germania, Franța, Anglia – și i-am contactat. Ne-am prezentat planurile, le-am făcut o proiecție de ce ar însemna să vină să lucreze la OCH și, imediat ce rațiunea a întâlnit „glasul sângelui”, balanța s-a înclinat spre oferta care îi aducea înapoi pe pământ românesc.Apoi, i-am implicat pe acești medici cu experiență practică în clinici vestice în dezvoltarea proiectului nostru: circuit sanitar, combatere de infecții nosocomiale, tip de aparatură – specialiștii au avut un cuvânt de spus sau au creditat ceea ce noi deja gândiserăm și proiectaserăm. Semnalul OCH a fost unul de angajament total și de respect firesc pentru nivelul de pregătire și profesionalism al acestor medici. Dar este o practică bine definită la noi să ținem cont de părerile profesionale ale celor implicați în actul medical și de nevoile lor de natură practică – de la materiale medicale și aparatură la, poate, un anumit sistem de abordare a actului medical testat de medicul respectiv și care îi aduce confort fizic și psihic și care la final oferă un act medical performant, din care pacientul se alege doar cu beneficii.” explică dl Mociu.OCH este un spital de nivel european, iar medicul român care lucrează aici nu este privat de nimic din ce a avut în Vest. Așadar, trebuie să ținem cont că nu e vorba doar despre salarii când îi oferi medicului român varianta de a se întoarce, ci e vorba de un întreg sistem complex, de la respect la condiții de muncă și colectiv. Există, de exemplu, compartiment pentru studii clinice autorizat, în beneficiu terapeutic, se poate face cercetare, dacă se dorește. Personalul medical funcționează foarte bine în sistem multidisciplinar, nici pacientul, nici medicul nu e singur în parcursul său.“Serviciile oferite de OCH sunt bazate pe sănătatea concetățenilor noștri– părinți, bunici, prieteni, doamna de la țară de la care cumpărăm ouă pentru cei mici, iar acest lucru ne obligă, ne responsabilizează. Căutăm mereu variante să ne îmbunătățim performanțele, să colaborăm cu centre medicale românești sau străine de la care învățăm și cărora le oferim propria noastră experiență. Medicii români care au apucat să se naturalizeze în comunitățile din afară știu deja cât de important e să faci parte din sistemul comunitar, să te implici ca să crești binele comunității tale, iar OCH practică fix acest tip de spirit al implicării și dăruirii către semeni, către comunitate. “ a mai adăugat Adrian Mociu.La OCH, beneficiind de avantajul de a fi un spital „sănătos” alcătuit încă din start, care funcționează după principii înalt etice și protocoale standardizate, care investește în dezvoltarea actului medical, în aparatură, dar și în formarea continuă a personalului medical, au adoptat sloganul #AducemPerfomanțăAcasă.