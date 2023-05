Handbalistul veteran Vali Ghionea a semnat cu Steaua Bucureşti

Handbalistul Valentin Ghionea, ├«n v├órst─â de 39 de ani a semnat un contract cu Clubul Sportiv al Armatei Steaua Bucure┼čti, a anun┼úat, miercuri, gruparea din Ghencea pe pagina sa de Facebook.Extrema dreapta evoluase ├«n ultimele trei sezoane la campioana Dinamo, al c─ârei c─âpitan a fost.ÔÇ×Sunt bucuros c─â am ajuns la Steaua, un club de tradi┼úie ├«n handbalul rom├ónesc. Sper s─â ajut cu experien┼úa mea ┼či sunt sigur c─â vom avea rezultate buneÔÇŁ, a declarat Valentin Ghionea, care a semnat cu Steaua pentru dou─â sezoane.Valentin Ghionea este handbalistul rom├ón cu cele mai multe goluri ├«n Liga Campionilor. El a jucat ├«n nu mai pu┼úin de 15 edi┼úii ├«n cea mai important─â competi┼úie intercluburi. Are trei sezoane cu Dinamo, trei cu Pick Szeged, un sezon cu HCM Constan┼úa, ┼čase cu Wisla Plock ┼či dou─â cu Sporting Lisabona, marc├ónd ├«n total 554 de goluri.A participat cu Rom├ónia la Campionatul Mondial din 2009, dar ┼či la cel din 2011. Are peste 150 de apari┼úii ├«n tricoul na┼úionalei Rom├óniei ┼či peste 700 de goluri marcate.Ghionea va ├«nlocui la Steaua un alt veteran, Ionu┼ú Georgescu, retras odat─â cu ├«ncheierea sezonului, la v├órsta de 40 de ani, dup─â 13 stagiuni ├«n ro┼ču ┼či albastru.