Cel puţin cinci morţi şi peste 100 de răniţi într-o explozie teribilă

Cel puţin cinci persoane, între care pompieri şi muncitori, au murit şi peste 100 au fost rănite într-o explozie într-o fabrică din sudul Taiwanului, au anunţat sâmbătă autorităţile, relatează dpa.Accidentul s-a produs vineri seară la o fabrică a producătorului de mingi de golf Launch Technologies Co, aflată în comitatul Pingtung.Operaţiunile de căutare şi salvare au continuat de-a lungul nopţii până sâmbătă dimineaţă, a relatat Agenţia de Ştiri Centrală (CNA) din Taiwan. Pompierii îşi continuau eforturile sâmbătă dimineaţa.Printre cei cinci morţi se aflau trei pompieri şi doi muncitori, între care o femeie, a relatat agenţia de ştiri de stat CNA, citând autorităţile. În plus, cel puţin cinci persoane, între care un pompier, sunt blocate la faţa locului.Explozia a provocat prăbuşirea unei secţiuni a fabricii, blocând mai mulţi indivizi sub dărâmături, a relatat CNA.Sâmbătă, zeci de răniţi au fost transportaţi la spital pentru a fi trataţi. Media locale au relatat că bilanţul morţilor ar putea creşte.Cauza incendiului şi exploziei care a urmat este în prezent investigată, susţin autorităţile.Preşedinta Taiwanului, Tsai Ing-wen, şi premierul Chen Chien-jen au transmis sâmbătă condoleanţe familiile celor decedaţi.Sursa foto: Reuters