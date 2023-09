Chirurgii au reușit al doilea transplant de inimă de porc la un pacient

În cazul prezent, la două zile după intervenție, bărbatul spunea glume și putea să stea pe un scaun, au declarat vineri medicii din Maryland, citați de AP.



Bărbatul în vârstă de 58 de ani, veteran al Marinei Militare, se afla în fața unei morți sigure din cauza unei insuficiențe cardiace, dar alte probleme de sănătate au făcut ca el să nu fie eligibil pentru un transplant de inimă tradițional, potrivit medicilor de la University of Maryland Medicine.



"Cel puțin acum am speranță și am o șansă", a declarat Lawrence Faucette, din Frederick, Maryland, într-o înregistrare video realizată de spital înainte de operația de miercuri: "Voi lupta cu dinții pentru fiecare respirație în plus".





Chirurgii americani au transplantat o inimă de porc modificat genetic la un pacient, fiind al doilea din istorie supus unei astfel de acțiuni experimentale. Primul pacient din lume căruia i s-a transplantat o inimă de porc modificat genetic a murit la două luni după operație, informează Mediafax.