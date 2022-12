Cher a publicat o fotografie cu un inel spectaculos, alimentând speculaţiile despre o logodnă cu iubitul ei mult mai tânăr

"Nu am cuvinte, Alexander AE", a scris vedeta americană în mesajul care însoţeşte o fotografie ce prezintă un inel cu diamant în formă de pară şi expus într-o cutie neagră.Mesajul distribuit pe Twitter de cântăreaţa Cher, care a primit foarte repede aproape 66.000 de Like-uri, a stârnit şi numeroase mesaje de felicitare din partea fanilor, care au presupus că artista americană şi iubitul ei s-au logodit. În aceeaşi zi, Cher a distribuit din nou fotografia şi a publicat un mesaj "de clarificare"."Am publicat această fotografie pentru că unghiile lui sunt atât de cool", a precizat vedeta americană, referindu-se la manicura lui Alexander Edwards, ale cărui unghii erau vopsite în verde şi negru.Relaţia dintre Cher şi Alexander Edwards a intrat în atenţia publicului la începutul lunii trecute, când cei doi au fost văzuţi în timp ce se ţineau de mână, a raportat revista People.Vedeta americană, care este extrem de vocală pe Twitter, a publicat pe această reţea de socializare un mesaj - care a fost şters între timp - în care s-a adresat celor care critică relaţia ei cu un bărbat mult mai tânăr."Dragostea nu ştie matematică", a scris cântăreaţa americană, la începutul lunii noiembrie.Atunci când a fost invitată în emisiunea "The Kelly Clarkson Show" la începutul acestei luni, Cher a dezvăluit că bărbaţii cu care a avut în trecut relaţii şi care erau din generaţia ei nu o plăceau suficient."Poate că bărbaţilor mai tineri pur şi simplu nu le pasă dacă eşti amuzantă sau scandaloasă şi dacă vrei să faci lucruri prosteşti şi dacă ai o personalitate puternică", a adăugat vedeta americană, printre ai cărei iubiţi s-au aflat colegii din distribuţia filmului "Top Gun" Val Kilmer, în vârstă de 62 de ani, şi Tom Cruise, în vârstă de 60 de ani. "Nu renunţ la personalitatea mea pentru nimeni", a mai spus Cher.Relaţia lui Alexander Edwards cu legenda muzicii pop a început la puţin peste un an după ce el s-a despărţit de Amber Rose în august 2021. Modelul şi prezentatoarea TV, în vârstă de 39 de ani, l-a acuzat pe fostul ei iubit, cu care a avut o relaţie de trei ani, că i-a fost infidel şi că a avut aventuri cu cel puţin 12 persoane, potrivit revistei People.