Cine a participat la vânătoarea bogaților lumii, organizată de Ion Țiriac

După o pauză de patru ani, pe domeniul din Balc s-au auzit din nou focuri de armă. Adânc în inima pădurii, într-un decor care îţi taie respiraţia, cel mai bogat român, Ion Ţiriac, a dat încă o dată startul celui mai exclusivist eveniment: vânătoarea bogaţilor lumii. Din lista invitaţilor de seamă din acest an nu au lipsit nume precum Wolfgang Porsche, deţinătorul imperiului auto cu acelaşi nume, dar şi faimosul designer italian, Stefano Ricci.Întins pe 1100 de hectare de teren, faimosul domeniu din Balc şi-a deschis porţile pentru tradiţionala partidă de vânătoare a lui Ion Ţiriac. Iar pentru ca totul să meargă ceas, zilele trecute, pregătirile au fost în toi. Cum evenimentul este unul exclusivit, numele invitaţilor au fost un mister absolut.În mare secret, pe aeroportul din Oradea au aterizat nu mai puţin de şase avioane private. Printre pasageri s-a numărat şi renumitul designer, Stefano Ricci. Venit din Florenţa pentru a petrece o zi de neuitat în România alături de prietenii săi, italianul nu a stat prea mult la poveşti."Avem nişte emoţii foarte puternice fiind cu toţii din nou împreună", spune Stefano Ricci.Iar pentru ca reuniunea celor mai bogaţi oameni din lume să fie una fără cusur, afaceristul Ion Ţiriac a avut câteva reguli de aur."Vânătoarea a fost tăcută. Am avut voie să împuşcăm doar un singur animal şi am urmat regulile", spune Stefano Ricci.Astfel, zgomotul armelor de vânătoare s-a oprit la orele prânzului. În urma partidei, 30 de porci mistreţi au devenit trofee de vânătoare pentru milionari. După ce şi-au revendicat premiile mult dorite, oamenii de afaceri au avut parte şi de un tratament în stil românesc."Muzică tradiţională românească. Totul a fost făcut aşa cum trebuie făcut: tăcut şi minunat", adaugă Stefano Ricci.Bucuros de şederea oaspeţilor a fost şi primarul comunei"Am ajuns cunocuţi datorită, domnului Ţiriac. Oriunde mă duc la Bucureşti sau în ţară, toată lumea întreabă despre Balc şi vânătoarea domnului Ţiriac. Da, mi se pare un lucru bun", spune Sorin Sabău, primar comuna Balc.Printre cei care au poposit în comuna Balc s-au numărat şi Klaus Mangold, fostul președinte al grupului Mercedes Benz, dar şi Wolfgang Porsche, deținătorul brandului ce-i poartă numele. Ca în fiecare an, captura vânătorilor va ajunge pe masa orfelinatelor şi a azilelor de bătrâni.