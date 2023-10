Ion Ţiriac şi-a cumpărat un monopost din Formula 1

Fostul tenismen Ion Ţiriac a prezentat oficial, vineri, în cadrul unui eveniment, monopostul RB6 Oracle Red Bull Racing, prima maşină de Formula 1 care va fi expusă începând de sâmbătă la salonul Ţiriac Collection din Otopeni.Monopostul prezentat la Ţiriac Collection este Oracle Red Bull Racing RB6 cu numărul şasiului 13, dotat cu o caroserie actualizată sezonului 2016-2017. RB6 a fost conceput şi dezvoltat sub conducerea celebrului designer Adrian Newey şi pilotat de Sebastian Vettel şi Mark Webber.Monopostul RB6 a adus în 2010 echipei Oracle Red Bull Racing primul titlu de mondial la constructori şi primul titlu din carieră pilotului german Sebastian Vettel.Bolidul, dotat cu un motor în 8 cilindri, poate angrena în cursele de F1 până la 750 CP, dispunând de o capacitate de 2.400 cmc şi dezvoltând 18.000 rpm. Monopostul RB6 a urcat de 20 de ori pe podium, a obţinut 9 victorii şi a adunat în total 498 de puncte plecând de 15 ori din pole position.„Acest cadou mi-a venit din cer, pentru că am încercat de foarte mult timp să pun mâna pe un monopost de Formula 1 şi până acum a fost extrem de greu să reuşesc. Pe domnul Mateschitz (n.r. - Dietrich Mateschitz), făuritorul Red Bull, l-am cunoscut în urmă cu cel puţin 50 de ani. El a plecat de lângă noi acum 11 luni. L-am cunoscut pe fiul dumnealui (n.r. - Mark Mateschitz, actualul proprietar al Red Bull) înainte să se nască, personal îl cunosc destul de puţin dar el e vânător şi face parte din cercul austriecilor de vânători care fac parte din cercul meu. Fostul pilot Gerhard Berger, care îmi e prieten, e frate de cruce, cum se spune, cu tânărul Mateschitz. Şi i-am spus să vorbească cu el de o maşină. Aceste maşini nu prea se dau, toată lumea le păstrează, şi sunt şi foarte, foarte scumpe. Iar acum o lună şi jumătate m-am trezit că îmi spune că am o maşină de Formula 1 de la Red Bull”, a afirmat Ţiriac.