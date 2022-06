IMAGINEA CARE FACE FURORI! Ion Țiriac, îmbrăcat modest, cerșind pe stradă!

Dialogul dintre Ion Alexandru Țiriac și Codin Maticiuc





„Luna trecută m-a sunat Ion Alexandru Țiriac aka Ion Ion.



- Auzi, cum stai cu activitatea la #spitalepublicedinbaniprivati?



- Păi cum știi, renovam o secție la Fundeni după ce am mai făcut una, instalam un lift la Piatra Neamț, facem...



- Știu, știu, că urmăresc. Cum stai cu strângerea de fonduri?"



Aici fac o pauză. Ce îi spui unuia din familia Țiriac când te întreabă cum stai cu banii? (…) Cum o dai nu e bine cu miliardarii ăștia! Tot în pauza asta menționez (împotriva dorinței lor) că această familie și fundația lor au mai donat cauzei mele prin care renovez spitale și încă o data o sumă considerabilă fundației Metropolis atunci când m-au văzut organizând centre de refugiați ucraineni. Îmi cer scuze domnilor Țiriac, senior și junior, că încalc clauza de confidențialitate impusă de ei dar e relevant pentru ce urmează. Reiau.





" - Păi cum să stau, boss, așa și așa. Ne mișcăm!



- Prin sms strângi ceva?



- Cum să nu? Suntem organizația care strângem bani mai mult de la entități private decât de la companii.



- Perfect atunci, facem așa: ce strângi din sms-uri de la oameni toată luna iunie, fundația Țiriac dublează suma și ți-o donează să renovezi o secție de pediatrie. Dacă merge bine, repetăm asta în decembrie și tot așa."



Nu mai știu ce am zis pentru ca am avut un blackout pe loc. Știu ce o să ziceți acum, ca nah, suntem români în România: "să dea dom'le barosanii ăștia banii să renoveze ei și sa ne lase pe noi în pace". Aici poate ar trebui să vă spun cât și ce fac ei căci fac multe altele dar n-o s-o fac acum.







